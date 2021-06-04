載板三雄齊漲 蘋概+IC族群取得灘頭堡?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，在壓抑了一年多之後，世界疫情的控制使得消費性需求開始爆發。最近，大陸電商平台年中最大活動「618購物節」6/1正式開跑，活動第一天就創下令人驚豔的銷售成績，根據京東所公布的銷售數字來看，許多商品的成交額都呈現數倍爆發性成長，例如：80英吋以上電視成交額年增逾3倍、新能源車用品及遊戲電視成交額分別年增5倍、健康服務成交額年增8倍、奢侈品服飾設計品牌成交額年增逾10倍、寵物智慧用品成交額年增30倍等等。

另外，天貓首日88VIP同樣繳出成交額年增221％的好成績；小米自家平台統計則是在3分50秒的時候突破5億人民幣、17分10秒的時候突破10億人民幣，報復性消費力道的熱度讓整個市場都嗨起來。

而最受矚目的手機銷售，更可以用秒殺來形容，深受果粉喜愛的蘋果iPhone在短短5秒內成交金額就突破上億元人民幣，小米手機則是在5分鐘內突破億元人民幣。

疫情衍生的宅經濟，讓世界主要國家紛紛啟動5G大規模佈建，也掀起5G換機潮，預估今年全球智慧手機出貨量約13.7億支、2025年達17億支，其中5G智慧機的滲透率將突破71％，達到12.2億支以上。而中國大陸今年1、2月5G手機出貨量合計4,239.9萬支，達手機總出貨量占比的68.4％，預估就在第二季，5G換機速度將飛速加快。

相關5G概念股當中，包括上游IC設計瑞昱(2379-TW)、IC製造嘉晶(3016-TW)、封測京元電子(2449-TW)、載板廠景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、網通廠台揚(2314-TW)、智邦(2345-TW)、材料設備廠金居(8358-TW)業績都可望隨著5G效應擴散逐日走高。

尤其中美貿易持續僵持下，許多網通業者開始南向佈局越南，包括鴻海(2317-TW)、啟碁(6285-TW)、明泰(3380-TW)、建漢(3062-TW)等，讓越南儼然形成網通新聚落，也開啟更安全的商業通道。隨著疫苗普遍施打經濟解封，5G消費需求會越來越暢旺，相關族群可以多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出，之前曾多次為大家推薦相關個股，股價也多有表現，像是5/20分享的瑞昱(2379-TW)，漲幅15％；5/10推薦的景碩(3189-TW)漲幅約20％；5/18推薦的欣興(3037-TW)漲幅27％。尤其是ABF載板三雄欣興、景碩、南電全面大漲，我領先市場告知載板的佈局點來了，當市場還在聚焦本夢比的個股時，我們實打實的抓住好股的起漲點。所以唯有低檔佈局才有大利潤。請參考5/18 < 清洗融資浮額後 這些股全面大反攻？(https://news.cnyes.com/news/id/4647392)>

我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享股價被低估的優質股：

全新(2455-TW)今年在5G手機PA、WiFi6、光感測元件等訂單需求皆正向，目前全新產能吃緊，今年全新以購入二手機台以及部分研發線轉做量產線因應訂單需求，預期在訂單、產能增加帶動下，今年營收拚增雙位數成長；另外，全新車用LiDAR已打入歐美Tier 1車廠，車用LiDAR相關光電產品與微波產品，可望成為未來營運兩大成長支柱，股價挑戰140元。

金像電(2368-TW)受惠英特爾Whitley占伺服器板比重增加，100G、400G交換器板訂單上揚，產品組合持續好轉；醞釀第二波漲價，將有助毛利率表現；試產下一代Eagle Stream伺服器板，並開發IC測試板，預期2022年效應顯現；看好成長動能，預估EPS為5.09元，股價挑戰72元。

晶宏(3141-TW)因遠距教育需求帶動電子書需求，大客戶元太(8069-TW)電子書出貨急遽拉升，帶動晶宏顯示IC出貨，訂單暴增至明年上半年，第二季營收可望挑戰新高；小家電客戶拉貨推升STN驅動IC出貨，預估上半年出貨量年成長10％；車用STN面板開始導入觸控功能，可望成為車用市場成長新動能。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險