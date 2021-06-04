貨櫃輪上演大驚奇後 造紙VS載板也一定要列入追蹤

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，如果沒有意外，大盤將在6月收復5月跌點挑戰17700前高。最近疫情嚴重的印度及越南股市，5月大漲收復跌勢，對台股有示範的作用，而且美國已有50%的人口至少接種一劑新冠疫苗，歐洲平均接種率也達到48%。

歐美對疫情逐漸具有抵抗力，消費者需求隨即爆發，廠商積極回補庫存，這對以出口為導向的台灣有利，5月我在專欄中分析，台股雖然暴跌2000多點，但實質影響有限，心理影響比較大，過度反應反而是機會，推介股價跌回月季線的貨櫃三雄，點名看好籌碼具有優勢的萬海(2615-TW)，短短兩個多禮拜股價竟然從80元以下，翻倍大漲到160元，還欲罷不能。

而貨櫃輪單元大驚奇的走勢，反映歐美及中國克服疫情之後的經濟復甦，下一個搶復甦經濟財的還有造紙類股。國內工紙三強永豐餘(1907-TW)、榮成(1909-TW)與正隆(1904-TW)開始冒出頭。

工紙營收占比達到四成的永豐餘，去年EPS 3.14元，今年第一季工紙漲價15%，帶動單季獲利達0.94元。第二季受國際貨運缺櫃，廢紙報價漲幅翻倍，工業紙箱缺口更大，淡季不淡，估計第二季EPS將挑戰1元以上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，國際紙漿及廢紙報價上漲，紙價將易漲難跌，下半年才要進入造紙業旺季，估計永豐餘全年EPS將挑戰4.5~5元，本益比約10倍。加上永豐餘在兩岸植林面積超過3.2萬公頃，在各國實施減碳政策之下，擁有可觀的碳匯資產，是少數外資投信看法一致同時認養的傳產股。

另外，也可以留意橡膠股台橡(2103-TW)。新冠疫情使得東南亞等主要生產國的膠農工作時間減少，但歐美疫情減緩後，增加對橡膠相關產品的需求，天然橡膠供給成長趨緩，合成橡膠成本上升，今年以來價格大漲兩到三成。

隨時三大汽車銷售市場歐洲、美國以及中國疫情解封，新車銷售量及公路交通量也會增加，帶動輪胎需求，估計台橡全年EPS上看4元，本益比目前僅約10倍，後勢值得留意。

第三季歐美解封，電子第二季季節性淡季也即將過去，這波漲幅相對落後的電子可望接棒。在超高價IC設計股矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)、譜瑞(4966-TW)先後創下新高之後，ABF載板的欣興(3037-TW)也突破前高；南電(8046-TW)與景碩(3189-TW)同步轉強。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，由於ABF是發展5G建置所必要的，今年以來供需失衡嚴重，5月下旬明天更傳出需求比供給多50%，淡季已經是如此，第三季旺季缺口恐怕更大。其中ABS產能最大的是欣興，其次是南電，受惠缺貨程度高。估計南電今年EPS有12元、欣興則6~7元，獲利都比去年大幅成長。

載板使用層數及面積消耗量增加的趨勢不變，估計到明年ABS供需吃緊仍難緩解，原本就已供不應求的ABF載板是歐美的第三季解封下的實質受惠者。

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