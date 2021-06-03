皇翔繼取得敦南SOGO再拿下捷運旁最大都更案

【撰文／陳澤樂】

由國家住宅及都市更新中心擔任實施者推動的「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」6/1由代理董事長花敬群與皇翔建設(2545)董事長廖年吉正式簽約，預計將於2022年開工、2026年完工啟用。

全案規劃興建3棟SRC大樓，分別為地上20層、地下5層的保安廳舍辦公室級地上31層、地下6層的全棟社會住宅與地上35層及地下6層的集合住宅。

國家住都中心表示，本案預估投資總額高達84億元，將規劃導入綠建築、智慧建築與無障礙設施設計理念，並且配合各單位需求打造舒適的辦公、住宅及商業空間，形塑「共生共榮、共享共存」的中和保安新園區。

此案為都市更新條例修法後，全國首例策略性更新地區，未來將由保二總隊、保三總隊、保七總隊、民防指揮管制所及警察通訊所等5大警察機關進駐，除更新辦公廳舍提供員警優質的值勤空間外，也將提供415戶社會住宅與461戶集合住宅，以滿足周邊地區的居住需求，並於園區內設置公共托老中心及樂齡空間，因應高齡照護需求。

此外，為活化景平路沿線機能及為當地注入發展量能，本案也將引入餐飲、超商及金融服務業進駐，串聯周遭商業空間，並且配合新北市政府打造捷運環狀線的綠色廊帶計畫，除景平路側留設十二米的人行林蔭步道，也將設計街角廣場與留設綠地空間，供民眾休憩使用。