6月蘋概股為投資主旋律？

【撰文／陳子榕】

台股這一波從近期波段低點15,159點起算，已經回升1,954點，漲幅12.89%，而台積電(2330)也是從5/12開始同步由低點518元展開反攻，短短半個多月已經來到600元大關前面，週一收在最高點597元，站上所有均線，波段漲幅達15.25%，還跑贏大盤，而且外資從3月底以來持續買超台積電57,204張，投信則從5/4以來加碼買超9,919張。

除了台積電將衝600元，聯發科(2454)股價一樣已經重返挑戰千元，至於股王則由矽力-KY(6415)榮登寶座，股價一樣創新高來到3,785元。

種種跡象顯示，電子股整體成交比重雖然仍偏低，但已經開始發動攻勢，尤其進入第二季尾端，未來要迎接的正是電子股的傳統旺季，因此在傳產族群之外，電子股可望百花齊放。

6/8蘋果即將召開蘋果開發者大會WWDC，外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外，新的MacBook Pro也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布2020年全球前200大供應鏈名單，台廠除了老班底台積電、鴻海(2317)、大立光(3008)、國巨(2327)、電子5哥等之外，新上榜有6家，包括雙鴻(3324)、康控-KY(4943)、GIS-KY(6456)、茂林-KY(4935)、嘉澤(3533)與晶技(3042)。

其中，獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林-KY，去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計，IT產品營收占比衝上7成，成為營運主動能，今年隨著蘋果MacBook Pro新品即將上市，也將帶動一波拉貨潮。

而嘉澤主產品包括了I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件，推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品，嘉澤營收已經連續2個月正成長，前4月累計營收達64.81億元，年增33.47%，近期三大法人偏多操作，股價也剛站上歷史新高607元。隨著蘋果新品陸續發表上市，供應鏈業績都將發光發熱。