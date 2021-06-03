指數回萬七 電子接棒？

【撰文／王榮旭】

大盤五月份強拉下影線達1909點，其中以傳產族群貢獻最多，但指數站上萬七後，我認為要往17700點做回升，電子股須接棒表態，畢竟大盤指數結構仍以電子股占比居多，資金也確實有回流電子跡象，高價IC如矽力-KY(6415)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)皆創歷史新高，IC設計龍頭聯發科(2454)站穩月線往千元大關邁進，雙低面板股站上所有均線，指數未來走出反彈變回升的行情，上述個股走勢值得留意。再看國際股市，現階段疫情最嚴重的印度4月才小跌1.47%，5月份大漲6.47%，其餘越南、新加坡同樣受到疫情影響，指數也都回到高點甚至創高，反觀加權指數5月份因本土疫情爆發而跌，6月電子若能順利接棒補漲，不排除往前波高點17700挑戰。

驅動IC獲利亮眼，面板股遭錯殺

股本小且籌碼集中的IC設計是電子的先行指標，千元等級的IC設計股領先創高，業績最好的驅動IC族群，敦泰公佈4月自結3.34元，單月獲利就快追平Q1 4.24元，顯現驅動IC需求仍相當好，第三季不排除持續調漲價格。面板5、6月價格持續上漲，中國面板大廠京東方各廠區將進入歲修，時間長達一季，將有助於支撐面板Q3報價，遭到錯殺的面板雙虎友達、群創Q1獲利分別繳出1.25元、1.15元，在面板報價續漲下，Q2獲利優於Q1，上半年獲利已達2元，友達股價從35.55元跌到19.7元，回檔44.5%，群創從32.55元跌到18.85元，回檔42%，短線就算整理，下檔空間也不會太大。