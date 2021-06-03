【撰文／黃清照】

台股從月線上緩步走高，指數攻上萬七，個股持續輪動，資金似乎有回流電子股的跡象，不過傳產股沒有轉弱，指數如果繼續上漲或整理，類股輪動將會持續，剛創高的IC設計及航運股自然不是追漲的對象，低基期整理過蓄勢待發的鐵、紡織、銅等傳產股比較有機會續攻，至於在電子股方面，同樣鎖定低本益比、低基期，獲利有成長的公司做布局。在題材方面，我今年持續看好電動車的成長趨勢，疫情不能阻止5G及電動車的高速發展，甚至會加速這兩大產業的進步。在未來的5年，車載資訊娛樂系統(infotainment)、先進駕駛輔助系統(ADAS)、油電混合車以及電動車，是驅動車用電子成長的3大應用，本期推薦兩檔車用電子個股供讀者做參考。

健和興產品漲價 Q2看旺

今年來原物料不斷飆漲，尤其是原料銅被譽為取石油的新型能源，高盛報告指出，在全球減碳以及再生能源取代石油的趨勢影響下，銅所扮演的角色格外吃重，加上市場面臨供應吃緊，因此預料銅價未來4年將大漲逾60％。銅價格從5月開始一路由低點9795開始上漲，一路突破一萬美元大關，目前銅庫存量已經回到15年前水平，只足以供應3.3個星期的需求，預測在需求增加但供給吃緊下，全球恐將面臨銅短缺的危機，將推升銅價在未來數月飆升到每公噸1.3萬美元。

銅的應用在電子股尤其廣泛，由其銅、塑料佔連接器、端子生產成本一半以上，因此，連接端子廠健和興(3003)去年底、今年初已針對產品啟動第一波調漲，幅度約15～25%。而近期銅價再度來到歷史高點，公司也將啟動第二波漲價，這次將漲1~2成，公司日前法說會透漏，第二季除了營收將季增，毛利率也可望維持水準，成長原因主要來自於5G基地站、電動車的充電槍及充電樁，當然公司主力車用連接器產品預估將會帶動營收使表現優於首季。