6月主流易位 首選業績電子股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

大盤大漲到17700點，遇5月新冠疫情爆發回檔，此波回檔融資減幅相當快，市場過度恐慌下，造就許多公司股價跌深，真正內行的投資人逢低撿便宜，5月指數拉出長下影線，回檔修正是好事，但原物料股超漲，部分族群不宜過度追高，尤其以散裝航運更有拉高出貨現象，顯然這拉高是不知內涵的散戶去追高及當沖客去沖，觀看BDI指數從高點3266已回到2568水準，卻被主力拉高掩護其他個股出貨，估計彈升上來是賣點。其於優質電子及汽電零已轉強，估計低檔有限勿殺低，尤其業績成長股逢低找買點，將呈易漲難跌趨堅走勢，5月強拉下影線站回17000大關，估計6月主流易位明顯，高基期的個股出現回落，交由低基期股票開始漲。

華泰Q1獲利大跳升，下半年封測接單滿載

記憶體封測股華泰(2329) IC封裝與測試製造服務以及EMS代工服務，2020年引進面板驅動IC封測廠頎邦(6147)，頎邦以現金收購總金額為8.2億元收購12.71%股權，其餘18.18%以換股方式收購，總計以每股11.9元取得30.89%華泰持股，華泰在引進頎邦投資入股後得到技術及資金協助，IIC封裝測試主要客戶包括SanDisk、金士頓、金麗科、群聯、聚積，今年受惠市場需求顯著回溫，Q1獲利表現亮眼，單季繳出0.4元水準，受惠產能利用率滿載及調漲打線封裝價格，單季毛利率突破雙位數來到13.67%，Q1營收37.8億，季增10%，和去年同期0.02元相比大成長，隨著NAND Flash市況回升，華泰封測接單滿到下半年，今年獲利估1.8元。

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