i13拉貨潮 6月這類股可望飄出蘋果紅

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從近期波段低點15,159點起算，已經回升1,954點，漲幅12.89％，而台積電(2330-TW)也是從5/12開始同步由低點518元展開反攻，短短半個多月已經來到600元大關前面，週二收598元，站上所有均線，波段漲幅達15.25％，還跑贏大盤，而且外資從3月底以來持續買超台積電57,204張，投信則從5/4以來加碼買超9,919張。

除了台積電將衝600元，聯發科(2454-TW)股價一樣已經重返挑戰千元，至於股王則由矽力-KY(6415-TW)榮登寶座，股價創新高來到3,785元。

種種跡象顯示，電子股整體成交比重雖然仍偏低，但已經開始發動攻勢，尤其進入第二季尾端，未來要迎接的正是電子股的傳統旺季，因此在傳產族群之外，電子股可望百花齊放。

6/8蘋果即將召開蘋果開發者大會WWDC，外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外，新的MacBook Pro也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布2020年全球前200大供應鏈名單，台廠除了老班底台積電、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、電子5哥等之外，新上榜有6家，包括雙鴻(3324-TW)、康控-KY(4943-TW)、GIS-KY(6456-TW)、茂林-KY(4935-TW)、嘉澤(3533-TW)與晶技(3042-TW)。

其中，獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林-KY，去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計，IT產品營收占比衝上7成，成為營運主動能，今年隨著蘋果MacBook Pro新品即將上市，也將帶動一波拉貨潮。

嘉澤主產品包括了I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件，推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品，嘉澤營收已經連續2個月正成長，前4月累計營收達64.81億元，年增33.47％，近期三大法人偏多操作，股價也剛站上歷史新高607元。隨著蘋果新品陸續發表上市，供應鏈業績都將發光發熱。

萬寶投顧陳子榕指出，5/21為大家推薦台積電時股價568元，現在已經漲到599元，上漲31元；5/25推薦的世芯-KY(3661-TW)股價從487元飆漲到629元，大漲142元，漲幅29.2％，投信持續買超；5/28才和大家分享的瑞昱(2379-TW)，股價也從487元漲到509元，漲幅近5％。

6月份台股第二季作帳行情起跑，操作上選股不選市，選擇具題材、具業績，股價位置低個股，蘋概IC相關個股，可望成為6月投資主旋律。

景碩(3189-TW)因手機載板需求仍強，BT載板訂單已至9月，ABF載板則受惠CPU、GPU、AI需求拉升，產能吃緊一路旺到年底，需求則至2023年，天線封裝(AiP)載版今年備貨量估逾80nm，明年持續攀升；載板需求暢旺，大客戶紛紛以投資設備方式鞏固ABF未來2年產能，今、明二年資本支出已升至100億元、70～80億元；今年ABF載板營收貢獻達3成，估每季ASP將漲逾3％，BT載板產能估增10％，ASP漲逾2％，業績展望樂觀，外資給予目標價131元。

晶技(3042-TW)重返蘋果前200大供應商行列，受惠5G、WiFi6及車用新興需求，石英元件力求小型化、高頻、寬溫化，晶技以技術優勢突破重圍，大啖高階石英商機，估第二季營收仍將優於第一季，再創單季歷史新高，下半年進入傳統旺季，加上蘋果新品推出，業績將季季走高；部分客戶改下長單，訂單能見度已達第四季；新設備已在裝機試產，估7、8月可增加月產能30KK，下半年再增加月產能30KK，年底總產能將達470KK；全年EPS上看9元新高，較2020年的4.61元成長翻倍。

雙鴻(3324-TW)擠進蘋果2020前200大供應商行列，去年已拿下逾5成中高階筆電訂單，蘋果今夏即將推出兩款新的MacBook Pro，已正式啟動拉貨潮，雙鴻並反映銅價上漲成本，將有助毛利率表現；伺服器新平台Whitley拉貨強勁，ASP將提升，加上中國手機開始導入散熱較好的VC(熱板)，估第三季營運將成長，全年營收估年增15～20％；4月營收1.87億元，年增152.62％，累計營收6.89億元，年增94.05％；「零接觸」商機以及5G應用日益成熟，成為今年營運動能雙引擎。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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