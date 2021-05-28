台積電衝600元 非接觸商機再起?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，本土疫情仍在延燒，台股卻不懼利空一步步往上，週四(5/27)受MSCI生效賣壓影響，早盤震盪幅度較大，尾盤則由台積電(2330-TW)神龍擺尾拉抬跌幅收斂，收復16,600大關，也守住所有均線。週五(5/28)台股續攻，收在16,870點。

台灣最新4月份景氣燈號出爐，連續第三個月亮「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為41分，比上個月增加1分，但5月份本土疫情爆發，景氣燈號可能會受到影響。不過，台股和國際股市連動，因此整體走勢還是得觀察國際股市表現。

就中、美兩大經濟體來看，市場非常看好兩國經濟表現，摩根士丹利將中國大陸經濟成長由8.9％調升到9％，而且認為在出口及製造業強勁帶動下，中國大陸在年底前就可以全面恢復疫情前的水準；美國今年經濟成長也因為疫苗施打的普及不斷上修，最樂觀到7.1％。

但景氣熱絡加上通膨，美國聯準會(Fed)放出風聲，下次例行會議決策委員會可能會討論縮減購債，事實上已經有很多國家開始準備拉緊銀根，加拿大上個月宣布減債規模、英國已放慢購債步調、冰島開始調高利率、紐西蘭則暗示最快9月升息，我們鄰國南韓也宣布將收回龐大刺激措施。

顯然市場資金會有逐步緊縮的趨勢，但在市場長期做好心理準備之後，股市仍有著力點。很明顯地，疫情之後的生活大為轉變，「非接觸」成為疫後新型態，預估到2024年為止，全球非接觸產業的經濟規模高達3,000億美元，相關供應鏈每年至少增加500億美元的商機。

當中，包括3D感測、5G、WiFi、HPC、AI等需求都非常暢旺，以5G佈建來講，中國大陸至今已經布建81.9萬個5G地基台，占全球總數至少70％，年底前中國大陸還將新建60萬個5G基地台，整體市場需求持續走強。

台灣相關供應鏈中，IC廠世芯-KY(3661-TW)下半年重心就在AI產品，第三季開始就會有多個北美AI晶片陸續量產出貨，加上ASIC需求持續增加，估全年營收年增20％，全年EPS至少達18元。

世芯-KY於5/25跟大家分享後，股價從487元立刻漲到530元，大漲43元，漲幅近10％。世芯-KY在7/9前要買回1千張庫藏股，買回區間價格280～720元，股價近期持續緩步墊高，後續仍可關注。

另外，伺服器管理晶片(BMC)龍頭廠信驊(5274-TW)，今年第一季獲利達7.21元，單季獲利創歷史次高，信驊股價近期頻創新高，三大法人買超積極，下半年再迎接伺服器傳統旺季，營運可望季季走升，也可多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出，近期土洋對作，若個股具籌碼優勢，短線雖整理，股價早晚會動，提供三檔好股給大家參考：

瑞昱(2379-TW)積極耕耘高階存儲應用市場，新一代USB3.2 Gen2介面SD Express控制晶片RTL9211DS，已獲品牌客戶導入並備妥量產，下一代RTL9221DS速度將更快一倍，預計下半年推出；遠距需求帶旺PC、連網產品，加上WiFi6市場滲透率提升，預期營收將雙位數成長，且獲利站穩兩個股本。

聯陽(3014-TW)首季營收15.22億元，季增12.04％、年增80.25％，每股盈餘2.33元，創下歷史新高。聯陽受惠於整體PC市況熱度不減，包含遠距辦公與教學所帶動的NB、Chromebook等成長態勢強勁，估聯陽第二季整體營收可望優於上季，獲利表現將有望再戰新高，全年業績估年增逾50％。

全新(2455-TW)因5G、WiFi滲透率提升，及非蘋陣營導入飛時測距技術，帶動全新第二季開始營運持續走揚，尤其5G PA用量較過往大幅增加，全新今年將通吃蘋果及非蘋兩陣營PA代工訂單，另外，光達需求逐漸轉強，中系及美系客戶採用意願濃厚，可望為下半年營運增添新動能。全新今年將投入5至10億元資本支出，將增加5至10台MOCVD機台，下半年營運更強。

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