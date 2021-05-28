買強勢的傳產 還是低接剛上來的電子？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股從15159反彈1000多點到16600遇到季線，難免會出現震盪，連續兩天大盤回測季線，都拉出了長下影線，代表下檔有支撐，季線以下由傳產把底部墊高，季線以上電子股也該接棒，推升大盤往萬七上攻。

傳產最強還是貨櫃輪，上周一(5/17)我在專欄推介的萬海(2615-TW)這一波回跌反而是機會，尤其萬海最具優勢，估計是未來回升之後復原速度最快的股票。果真今(5/27)日收盤來到140.5元，不僅超越5月初的高點106元，並且從5/17以來短短10天，從80元以下拉起來已經大漲了七成五。

萬海噴出走勢，跌破市場眼鏡，券資比急提升至三成以上，依照過去經驗，融券持續上升行情就不容易下來。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，貨櫃大漲之後，鋼鐵與塑化股也值得大家留意，因為同樣受惠全球減碳的趨勢。國際海事組織訂下了減排目標，船舶二氧化碳減排措施預計2023年上路，除非是新船，否則不合規的船舶必須更換主機，或者降速航行以達減排需求。

去年以來因為運價高漲而加速下訂的新船，最快2023年之後才能交船下水，換句話說，2021年~2022年沒有大量新船下水，運價易漲難跌；就算到2023年則可能因為減碳規定，讓運力不增反減，這讓貨櫃輪的行情可望更持久。

另外鋼鐵最大出口國是中國，中國去年進出口量高達3300萬噸，今年鋼價大漲，所以前4個月中國鋼材出口量達到2500噸。光四個月就已經達到去年整年出口量的75%，這就是中國官方不得不出手打壓鋼價的原因，並且取消出口退稅。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，即使最近鋼價暴跌，因為上半年中國鋼鐵產出超標太多，為達到中國碳中和的目標，下半年鋼鐵減產力道將會加大，在供給減少之下，需求即使不增加，價格也是下不來。

所以最近鋼鐵股中鋼(2002-TW)與中鴻(2014-TW)股價因為中國打壓而下跌，我認為反而是機會，用鋼量最大的汽車與營建業，未來將走出疫情利空，鋼價中長線依舊看漲。

另一個受惠減碳的行業是綠電。中國去年全年太陽能裝機量42GW，其中有一半以上約23GW在去年第四季裝機，引爆太陽能電池封裝膜原料EVA的需求。

國內產製太陽能等級EVA的兩大廠：台聚(1304-TW)與亞聚(1308-TW)受惠程度高，去年第四季EPS分別為1.09元及0.93元。而今年第一季中國太陽能裝機量不到10GW，離今年全年裝機量目標55GW還差很遠。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，下半年中國太陽能裝機潮將再度引爆，帶動EVA的需求，推升台聚與亞聚的獲利，因此兩者今年EPS皆有挑戰3.5到4元的實力，後市看好。

至於電子股反攻領頭羊是誰呢？股價會說話。超高價的IC設計股矽力(6415-TW)、信驊(5274-TW)及譜瑞-KY(4966-TW)都領先大盤突破萬七的前高。

IC設計比價空間拉大，驅動IC的敦泰(3545-TW)與天鈺(4961-TW)第二季產品繼續漲價，在第一季EPS分別已經達到4.02元、4.75元的情況下，第二季EPS可望雙雙往5元突破。

敦泰(3545-TW)與天鈺最近也收復了所有短中長期均線，這一波的反彈相當的強勢。

晶豪科(3006-TW)第一季EPS為2.25元，4月EPS公布出來就已經達到1.39元，第二季獲利將會大爆發，全年EPS估計挑戰12元，本益比目前約僅11倍，在IC設計族群本益比動輒數10倍情況之下，晶豪科本益比較明顯偏低。

智原(3035-TW)今年接單旺盛而且受惠，並且受惠聯電產能的支源，5月以來股價雖然下跌11%，但是投信默默買進1940張，比4月回補1693張還多，是否成為第二季投信法人作帳的標的，值得大家留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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