矽力 譜瑞 信驊聯袂創新高 遠距相關類股長多不變?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，全世界原物料大漲讓中國大陸當局相當緊張，國務院總理李克強5月開始緊盯大宗物資價格，約談鐵礦、銅、鋁等重點企業，力求相關商品必須「保供穩價」，嚴厲警告業者不可哄抬價格，在官方出手制衡下，鐵礦石價格立刻暴跌1成，鋼鐵、有色金屬、煤炭期貨價格持續走跌。

受到國際商品價格下滑及台股向下修正雙重影響，鋼鐵族群下修3～4成，近期漲勢也不若航運強，國際基本金屬商品價格近日也走弱，不少人開始懷疑相關族群多頭是否就到此結束？

如果全世界疫情趨緩逐漸解封，重建需求仍將十分強勁，尤其中、美大推基礎建設，美國預計8年內投資2.25兆美元，大陸則是5年內投資10兆人民幣，相當於平均每年中、美兩國將投入合計新台幣16.46兆元。龐大的基礎建設剛性需求已然存在，再加上中國大陸碳中和目標的限鋼政策，供給減產下，後市仍有看漲空間。

短線上來講，鋼鐵族群偏向築底階段，但盤面上電子股已經開始陸續點火，近期IC族群股價衝刺，矽力-KY(6415-TW)衝上歷史天價3,675元，打敗大立光登上股王、天鈺(4961-TW)股價創歷史新高395元、敦泰(3545-TW)、信驊(5274-TW)、晶豪科(3006-TW)等股價多強勢表態。

尤其6月份蘋果WWDC即將召開，市場預測今年蘋果的WWDC不只聚焦軟體服務，還可能推出搭載Apple Silicon處理器的新款Mac，預期會有14吋和16吋兩款不同的MacBook Pro，均採用位階效能更高的M2處理器。蘋果的M2處理器是委由台積電(2330-TW)以5奈米製程製造，估計生產時程約3個月，所以如果6月推出，最慢3、4月就得開始生產。

台積電股價在5/12達短期最低518元之後，立刻打下一條長長下影線，股價彈升14％，三大法人近日買超趨積極，近5個交易日已經買超台積電逾19,000張，隨著蘋果新品上市，台積電股價可望繼續上攻，而且未來2年蘋果還會將所有新品全改成M系列晶片，不只台積電，蘋果相關族群都可大啖紅蘋果。

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果供應鏈的載板廠欣興(3037-TW)，5/18為大家推薦後股價已經從95元來到109元，上漲14元，漲幅15％，投信從4月底以來持續買進11,675張，隨資料中心、5G等需求竄升，不論ABF、BT產能都早已搶購一空，供需吃緊下報價還有上漲空間，相關族群後市看俏。

台勝科(3532-TW)因第二季晶圓代工及記憶體12吋需求趨增吃緊，8吋產能年底前已滿載；現貨價格從去年第四季陸續成長，高於長約價格，目前以現貨價格產品為主，公司庫存水位非常低，產能幾乎全售出，缺貨情況預估最快明年開始反應。

景碩(3189-TW)因ABF載板需求旺盛，帶動毛利率上升，加上擴產30％，估第二季營收季增5～10％，全年營收雙位數成長；下半年天線封裝(AiP)需求增加，結構調整將使獲利返正常水準。

聯陽(3014-TW)因遠距需求大增，促使高速I/O晶片及嵌入式控制晶片(EC)供不應求，訂單已至年底，產品並已漲20％，下半年報價可望再逐季上漲；英特爾Ice Lake處理器開始量產出貨，加上暑假電競旺季，估營收有望逐季走高並改寫新高紀錄，全年業績則估年增逾50％；積極切入多媒體系統單晶片，接單動能強勁，占比可望持續增加，推升營運新動能。

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