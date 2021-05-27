東森王令麟豪捐千萬「拋磚引玉」協助雙北市抗疫

【撰文／陳澤樂】

東森集團(2614)總裁王令麟5/24宣布捐助1,000萬元給雙北市政府，做為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，以及受疫情影響的弱勢家庭。

王令麟表示，看到上千名退役醫護人員站出來加入防疫工作非常感動，基於全民共同守護家園的理念，東森集團(ETtoday新聞雲/寵物雲/新媒體捷運廣告/自然美品牌/直銷體系…)除了盡一份心力，也希望拋磚引玉，號召更多企業一起站出來。

他指出，東森購物總部設在新北市，一直與新北市長侯友宜及新北市政府就各項防疫工作保持密切聯繫，此次由東森購物捐助500萬元給所在地的新北市政府。

疫情同樣嚴峻的台北市，看到上千名退役醫護人員響應市長柯文哲的號召，加入第一線防疫工作，讓他非常感動，由東森直消電商ecKare捐助500萬元給台北市政府，總計1000萬元的捐款，均做為第一線防疫人員因公染疫撫卹慰問金，及幫助受疫情影響的弱勢家庭。

如今台灣疫情嚴峻，王令麟表示，看到中央及台北市長柯文哲、新北市長侯友宜每天站到第一線解說疫情、宣導大家盡量待在家的作為，非常敬佩，而周末假日雙北果然呈現自主封城，顯示台灣人民自覺、自律做得非常好，企業界也應該善盡社會責任，站出來為防疫貢獻。