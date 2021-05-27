貨櫃輪強力上漲 原物料拉回找機會？

【撰文／王榮旭】

美國確診數字已出現降溫，從一月至今美國疫苗施打率已接近40%，美國疾管中心更宣布，完成新冠疫苗接種的人，室內室外都不用戴口罩，美國政府鼓勵民眾施打疫苗，景氣復甦刺激更多消費，屆時將會引發更多需求，但零售銷售庫存處在歷史低檔，消費需求導致運價一直居高不下，上一期我提到最強勢的貨櫃輪補跌，代表末跌段進入尾聲，當時提到此波拉回是難得的買點，航運股當中最看好萬海(2615)，籌碼成為反彈選股關鍵，萬海股價從106元跌到73元，跌幅超過三成，但融資減幅高達35%，融資使用率僅有3.33%，高檔套牢的浮額相對輕，不僅股價領先大盤站回前高106元，連拉5根漲停板持續改寫歷史新高價，4月公佈自結單月2.75元，Q1獲利6.62元，5月份將調漲亞洲線報價，Q2獲利優於Q1，下半年進入旺季，全年獲利上看3個股本。

貨櫃領先站回，鋼鐵遭逢利空是買點

大盤因短暫利空拉回，先前強勢傳產股屬貨櫃輪及鋼鐵股，鋼鐵股除了盤勢拉回外，主要因中國當局打壓當地鐵礦砂報價，雖然鐵礦砂報價踩煞車，但這和中國長線政策悖離。這情形和元月下旬中國官方也曾打壓貨櫃運價情況類似，當時貨櫃輪短暫回跌到季線休息，股價最終回歸基本面，股價整理一個月後再啟一波多頭行情大漲近一倍，中鴻就像當時航運股遇到短暫利空，畢竟中國碳中和政策，鋼鐵限產勢在必行，整體減幅超過一成，未來景氣復甦基礎建設及汽車工業用鋼需求將大大提升，況且拜登基建尚未正式實行，鋼價在長期供需失衡下易漲難跌。