電子回神 IC設計向前衝

【撰文／王榮旭】

Fed維持寬鬆貨幣政策不變，對於電子股是一大利多，台股連動較多的費半指數重新收復季線，大盤指數靠著電子股的反彈5/25上漲257點收復季線，大盤指數結構以電子股占比居多，若最弱的電子股都能夠開始反彈，這一波指數反彈目標可能就不只17000點，不排除往17700點做回升，台股從高點17709點回檔至15159點，高低點2550點跌幅達14.3%，5月以來在國際主要股市中跌幅最大，這一波下跌有三因素，缺水、缺電及本土疫情爆發，國內疫情對經濟實質衝擊有限，影響最大的是投資人信心，至於缺水近期下雨獲得部分緩解，缺電後續造成的影響仍須留意。

高通搶產能，聯電跳空表態

上期我提到大盤短線反應過度，半年線以下支撐強勁，短線上會有一波技術線反彈，電子這一波跌最深，先跌也先落底，但個股不是隨便選就會彈，先前提到晶圓代工產能滿載，3月營收166億創歷史新高的聯電(2303)此波遭到誤殺，四月營收163.8億雖未創高，但MOM只有小減1.43%，五月代工價調漲，接下來營收創新高仍具機會，股價從62.7元回檔至最低點43.05元，高檔回檔31%，今年Q1獲利0.85元，Q2營收維持高檔，毛利率上調，單季有一元水準，上半年接近兩元，全年獲利上看4.5元，聯電先前砸錢擴南科廠，預計2023年Q2投入生產，高通為了解決產能吃緊問題，5/25與聯電簽下長約訂下產能，當日股價跳空上漲收復5/11缺口強勢表態，再看投信此波回檔趁低撿便宜，持股水位來到42.5萬張，已超過前波高點時最高水位40萬張，後市看好。