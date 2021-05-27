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高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

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遠距商機改變人類行為 這類股走強？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

本土疫情尚未和緩，原本預期5/28解除三級警戒，恢復上課，目前看起來延期可能性增加。除了本土疫情侵襲，缺水缺電問題也讓市場相當緊張，花旗環球證券首先開了第一槍，預估台灣企業獲利可能受疫情影響而從12.5%降至2.6%，因此下修台股加權指數目標至14,500點，降幅約2.7%。

航運股人氣強強滾，盤中資金占比一度達4成以上，終場超車電子族群寫下37.6%表現。國際航運價格持續上漲，光是過去一週，美東運價每FEU(40呎櫃)已達7,521美元，漲幅1.9%、美西運價每FEU達4,843美元，漲了4美元、遠東到歐洲航線則是每TEU(20呎櫃)達5,579美元，漲幅2.59%；散裝貨運同樣飆漲，BDI最近收盤達2,869點，漲幅1.59%，且各類船型日租金都達2萬美元以上。

需求暢旺，又不受缺水缺電影響，難怪航海王買氣紅不讓。多次為大家推薦的裕民(2606)，週一(5/24)開盤10分鐘再攻上漲停板，有搭上船的投資朋友一早就賺了大紅包。

台股經過前一波大幅修正，本益比已經回到去年5月水準，而且疫情衝擊內需，外銷供應鏈受影響有限，尤其晶圓製造、記憶體、封測等產業多已高度自動化，因此仍看好台股企業整體獲利可達37%左右目標。

不過由於台股目前技術面上仍遭逢季線和月線反壓，量縮上漲，因此短線上仍偏向區間震盪整理型態，在目前格局上，建議布局仍要注重個股基本面，如果公司實施庫藏股，那就更多了一層保障。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1439期】

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