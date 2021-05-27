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高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

被動元件站回月線 能買嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台灣疫情大爆發，每日確診人數持續破百，蔡政府搞出校正回歸美化數字的方式，使確診人數的疫調開始失真，成功救回股市，股市跌不破萬五，本周站回月線，萬五由傳產救火，萬六關卡當然由電子撐盤，矽晶圓龍頭環球晶股價更一舉帶量突破月線，台勝科、合晶、嘉晶也站回月線，表現都相當強勢。這些類股能率先反彈，除了股價跌深相對低估外，最主要去年缺貨漲價行情，在今年情況非但沒減少，反而以台灣電子業在國際間的位置，倘若疫情更嚴峻，未來四級封城，限制出口將使電子產業斷鏈情況更嚴重。

除了矽晶圓外，我認為接下來將輪到被動元件做補漲，被動元件龍頭國巨率先反彈回到月線，國巨家族的子弟兵們表現也較強，凱美漲幅更甚國巨，股價跳空站上季線，凱美4月營收6.95億元又創新高，年增66.5%、月增10%，去年賺3.42元，今年第一季就賺1.8元，以營收成長幅度來看，今年上半年獲利將超過去年全年水準。

國巨體質改善更有利投資

國巨4月營收90.17億元，年增103.1%，月增3.3%，去年國巨賺27.58元，年成長68.69%，去年下半年併入基美業績，目前晶片電阻月產能約1250億顆，MLCC月產能則約800億顆，去年下半年基美開始挹注獲利，今年全年都可吃到。新國巨更與新鴻海強強結盟，共同成立半導體公司「國瀚電子」，宣布進軍小IC(低價的功率、類比)市場，雙雄跨域踏入小IC的新領域。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1439期】

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