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高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

新科股王的群聚效應

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台灣疫情當前，群聚人人避之唯恐不及，不但保持社交距離，甚至台灣民眾自動自發在家不出門，一起度過這次的難關，回到台股身上，經過5月初的震撼教育後，市場對於確診人數或是校正回歸的上升，延長三級警戒至6月中旬，利空已經鈍化，而美國科技股的那斯達克、費半指數紛紛站上了月、季線轉強，帶動台股電子股出現終級反彈，其實新科股王矽力-KY(6415)逆勢創下歷史新高3675元，狠狠拉開與大立光(3008)間的差距，資金從傳產股重回IC設計類股，這是新科股王矽力-KY所帶動的「群聚效應」，拉開IC設計股的本益比及比價空間。

千元IC設計先創高才有比價空間

高價股能創新天價，這表示有「大戶」在照顧，更何況千金級的個股，這麼貴的股票一般散戶是買不起的，新科股王矽力-KY這波的大戶就是外資+投信，一個類股的股王能在大盤不穩時續創高，就代表資金的流向，看到包括信驊(5274)站穩2000元大關，譜瑞-KY(4966)再創歷史天價1500元，祥碩(5269)跌最低到955元，這波反彈也到季線1400元，這4檔千金股的「大戶」都是投信或是外資，這種高貴的個股不斷的創高，就能帶動整個IC設計類股吸納資金。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1439期】

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