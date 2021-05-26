疫情大浪沖擊 遠距商機走強？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，本土疫情尚未和緩，原本預期5月28日解除三級警戒，恢復上課，目前已經宣佈延長至6月14日。除了本土疫情侵襲，缺水缺電問題也讓市場相當緊張，花旗環球證券首先開了第一槍，預估台灣企業獲利可能受疫情影響而從12.5％降至2.6％，因此下修台股加權指數目標至14,500點，降幅約2.7％。

航運股人氣強強滾，盤中資金占比一度達4成以上，終場超車電子族群寫下37.6％表現。國際航運價格持續上漲，光是過去一週，美東運價每FEU(40呎櫃)已達7,521美元，漲幅1.9％、美西運價每FEU達4,843美元，漲了4美元、遠東到歐洲航線則是每TEU(20呎櫃)達5,579美元，漲幅2.59％；散裝貨運同樣飆漲，BDI最近收盤達2,869點，漲幅1.59％，且各類船型日租金都達2萬美元以上。

需求暢旺，又不受缺水缺電影響，難怪航海王買氣紅不讓。多次為大家推薦的裕民(2606-TW)，週一(5/24)開盤10分鐘再攻上漲停板，有搭上船的投資朋友一早就賺了大紅包。

萬寶投顧陳子榕指出，台股經過前一波大幅修正，本益比已經回到去年5月水準，而且疫情衝擊內需，外銷供應鏈受影響有限，尤其晶圓製造、記憶體、封測等產業多已高度自動化，因此仍看好台股企業整體獲利可達37％左右目標。

不過，由於台股目前技術面上仍遭逢季線和月線反壓，量縮上漲，因此短線上仍偏向區間震盪整理型態，在目前格局上，建議佈局仍要注重個股基本面，如果公司實施庫藏股，那就更多了一層保障。

萬寶投顧陳子榕指出，這一波台股下殺，不少優質股票都被殺到含淚，連企業本身都看不下去紛紛跳出來護衛自家股票。目前已知包括國巨(2327-TW)、和勤(1586-TW)、廣積(8050-TW)等在內的16家公司宣布從5月開始實施庫藏股，總金額約80億元，加上前兩個月率先開始買進庫藏股的4家公司：冠軍(1806-TW)、興富發(2542-TW)等，已經累計20間企業出手力挽自家股價，顯示對自家營運展望樂觀，此時跟隨企業籌碼布局，不失為進可攻退可守的策略。

同樣受惠於籌碼的，還有多次為大家介紹的泰豐(2102-TW)，經營權之爭，南港(2101-TW)持續大量買進泰豐股票，最新公告南港已取得22％股權，5/21再度為大家推薦後，股價又從24.75元漲到29元，漲幅2成；短線上，在5/18(上週二)所分享的欣興(3037-TW)這一波也彈升28％。這就是透過籌碼選股的力量，提早低檔卡位佈局不必追漲個股，低檔佈局才能輕鬆獲利。

萬寶投顧陳子榕指出，還有哪些可透過籌碼選好股？我再提供三檔給大家參考：

世芯-KY(3661-TW)4月營收10.09億元，年增90.14％，創歷史次高；第一季EPS為5.68元，季增47.15％，年增97.91％；7奈米設計案陸續進入量產，第二季營收可望維持上季水準，EPS估5.5～6元；下半年營運動能將由CPU轉至AI，第三季開始多個北美AI晶片陸續量產出貨，加上ASIC需求持續增加，有利於NRE進程順利，估全年營收年增20％，全年EPS至少達18元，營收、獲利均可望改寫新高；7/9前買回1,000張庫藏股，買回區間價格280～720元。

茂達(6138-TW)受惠於PC、VGA等訂單需求旺，加上逐步反映成本墊高的態勢之下，預期第二季營收與獲利表現都有機會優於上季，且下半年在網通、DDR5等新品貢獻下，全年營運有望優於去年成績。看好5G、AI所帶動的伺服器、資料中心爆發性需求，茂達高階產品已送樣，估明年開始放量出貨。

金居(8358-TW)因國際LME銅價狂飆，帶動報價節節攀升，4月營收7.22億元，月增10.9％，年增43.8％，創單月歷史新高；上游高階銅箔需求旺盛，第二季隨新平台放量將再帶動營收走升；MSCI最新季度調整中，金居納入「全球小型指數」新增名單，5/31收盤生效；搶攻5G及AI市場，投資40.5億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠，產能將由目前1,800噸，再增加10,800噸。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險