聯準會暗示量化寬鬆將結束 投資人如何做好策略?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台灣本土確診已經累計逾1,200人，許多人原本預測台股可能要面臨重挫，甚至崩盤，沒想到台股不但快速止穩，而且在半年線強力支撐下，築了一個短底，尤其上市櫃公司第一季季報繳出漂亮成績單，首季稅後純益達9,868億元，改寫單季歷史新高紀錄，激勵法人紛紛進場抄底撿便宜。

台股指數從高點17,709點拉回之後，投信連續買超141.18億元，外資也在本土疫情爆發後，連買兩日，合計555.51億元；前4月逢高實現資本利得的大型壽險公司，例如富邦人壽、握有千億元空閒資金的國泰人壽也趁台股這一波拉回，進場鎖定高殖利率的電子股；另外，還有四大基金、散戶也前後進場，使得台股逆勢走揚，在週二(5/18)創下單日最大漲點792點的新紀錄。

市場融資餘額連著5天大減肥，目前約在2,162.65億元，雖然還不到2,000億元以下，但減幅也達21％，相較大盤跌幅更多，在浮額持續清洗下，法人進場意願更高。

這次為了控制本土疫情，政府臨時宣布學校停課改採線上教學，一夕間許多家長忙著搶買筆電、平板、網路分享器等設備，華碩(2357-TW)網購通路的銷售大幅成長8倍，宏碁(2353-TW)也是銷售出貨到手軟。

宏碁除了國內銷售成績斐然，北美業務也陸續報捷，在美國亞馬遜銷售排行榜中，宏碁筆電銷售奪冠、電競筆電銷售第二名、消費型筆電及教育型筆電第三名。宏碁前4月累計營收965.08億元，年增40.68％，在「宅經濟」持續催化下，筆電訂單能見度已至6月，加上第二季進入教育標案旺季，業績可望持續推升，全年PC出貨也將超越去年表現。

另外，彭博社也報導蘋果將發表新款搭載M系列處理器的Mac筆電和桌機，包括較高階的MacBook Pro筆電、MacBook Air、Mac Pro、iMac、Mac mini桌上型電腦，預計最快今年夏天就會上市。據傳蘋果這次的新品不但位階更高、外部裝置連結力更強，處理器效能也更勝於目前的M1晶片，讓市場非常期待。

萬寶投顧陳子榕指出，如我在4/13跟大家分享的鈺太(6679-TW)股價，由281元漲至週四創波段新高367元，價差高達86元，漲幅達三成，在指數下跌2,550點(跌幅-14％)，利用籌碼追蹤還能選到這一波不受大盤壓回下的強勢股，可見除了從基本面選股外，若再加上籌碼選股的優勢，操作勝率就拉高許多。

再再提醒投資人的是，台股目前仍面臨10日線和季線的上檔壓力，操作上若採短線搶反彈手腳一定要快，若資金充裕採中長線局者，建議分批佈局。

鴻海(2317-TW)鴻海集團及旗下富智康(FIH)宣布，攜手全球第四大車廠Stellantis簽署合作諒解備忘錄，雙方合資成立新公司Mobile Drive、各持股50％，投入先進智能座艙和車聯網服務的解決方案。鴻海與Stellantis合資成立新公司Mobile Drive，意味鴻海車用產品將從硬體拓展到軟體，將擴大電動車事業發展潛力，有利於鴻海在2025年前取得全球電動車製造市占率10％，建議可逢低佈局。

瑞昱(2379-TW)受惠PC及NB周邊IC需求強勁，第一季合併營收223.4億元，季增5.7％，年增46.5％；單季稅後純益30.54億元，年增87.3％，EPS為5.98元，優於預期且創單季歷史新高；4月合併營收78.12億元，年增41.18％，累計營收311.53億元，年增45.2％，創歷史同期新高；上半年產品組合佳帶動營收，第三季新晶圓代工廠加入供貨，估營收獲利將大幅翻升；全球TWS持續高速成長，預估今年全球出貨達2.59億部，年成長40.5％，瑞昱具ANC功能的TWS晶片從去年開始放量出貨，開案量持續擴增，出貨動能延續至年底。

茂達(6138-TW)積極搶進車用市場，以三相風扇馬達驅動IC拿下車用通風座椅訂單後，近期順利切入電動車充電樁，出貨動能強勁，下一步將透過風扇馬達驅動IC及電源管理IC兩大產品線，再切入電動車馬達和車燈模組領域，有助大幅挹注業績；看好5G、AI所帶動的伺服器、資料中心爆發性需求，茂達高階產品已送樣，估明年開始放量出貨；4月營收5.36億元，年增26.33％，累計營收20.46億元，年增29.63％；4月以來外資持續買超約4,100張。

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