5月疫情變天 反彈首選是誰？

【撰文／王榮旭】

大盤從高點17709點回檔至15159點，高低點2550點，跌幅達14.3%，同時間融資出現大減，從2740億一路減到2145億，融資大瘦身21.7%，融資減幅相比大盤回檔還要高出許多，這和去年3月國際疫情大爆發時類似，當時指數從11500點下殺，最低點殺到8523點，最大跌點2977點跌幅25.8%，融資從1351億降到928億，融資大減31.3%，兩次股災皆因疫情而起，但與2020年3月不同，當時並無疫苗及解藥，現在已有疫苗及解藥，沒道理和前一波疫情爆發跌一樣多，今年全球疫情最嚴重的印度，股市才跌5.5%，與台灣產業結構類似的韓國總確診人數來到13萬人，波段跌幅也不過4%，人口密度比台灣高的新加坡最近也再次爆發傳染，並宣布嚴格封城，但海峽指數從高檔下來也僅跌約5%，台股跌14%不是反應過度是甚麼？再者國內疫情爆發衝擊最大是百貨、飯店及餐廳等內需服務業，台灣是出口導向國家，只要美國、中國及歐洲等出口市場疫情控制得宜，國內疫情對經濟實質衝擊相對小，影響最大應該是投資人信心，從融資大減就看得出來。

晶圓代工產能吃緊，跌深找買點

就線論線，大盤17709點跌到15159點，近5日在半年線整理，5/17雖然一度摜破5/12下影線低點創新低，但尾盤隨即拉上收腳，代表半年線以下支撐強勁，KD即將低檔黃金交叉，短線會有一波技術性反彈，目標往萬七挑戰，電子這一波跌最深，先跌也先落底，但如何挑選？挑打敗Q2五窮六絕淡季魔咒的電子股，晶圓代工產能滿載，聯電(2303)四月營收163.8億雖未創高，但MOM只有小減1.43%，五月代工價調漲，接下來營收創新高仍具機會，Q1單季獲利0.85元，Q2毛利率有望挑戰到30%，單季獲利超過1元水準，上半年獲利接近2元，下半年進入旺季，全年獲利上看4元，股價跌到50元以下，本益比只有12~13倍，在同業水準下相對低估。