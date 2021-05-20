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4/20至5/19到過萬華？下午3時發布警示簡訊 有症狀快採檢

直播／今增286例本土、境外9例、死亡1例 新北市爆增157例最多

清洗浮額後 全面絕地大反攻？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台灣一週內累計近800人確診，許多人預料台股應該會災難式的崩跌，但週一(5/17)台股盤中最低下跌667.23點，跌幅反而沒有5/12來得重，而且終場跌幅收斂，聯發科(2454)帶領部分科技股展開反攻，加上防疫概念股強挺，台股弱中透強。

雖然本土疫情延燒，但地方政府積極作為超前部署，民眾防疫意識和自律性高，初步看來並不會太悲觀，端看美國疫情慘烈股市不也持續創高嗎？而且股市主要和經濟連動，台灣不論在出口、景氣燈號或是企業的獲利方面都相當亮眼，因此只要疫情在未來兩週慢慢穩住，不影響企業生產出口，都沒有悲觀的理由。

尤其台股上週在本土疫情爆發前就已經向下大幅修正，許多個股早已修正超過3成，殖利率也回到5%以上水準，法人已經開始進場撿便宜。週一外資大舉回補現貨334億元，期貨空單略減，維持在15,406口，買超前20名個股當中以傳產最多佔一半；而國泰金控也表明手中握有大量現金，準備趁這波回檔逢低進場布局，尤其鎖定基本面未受疫情影響、殖利率高的科技股。

除了傳產科技，防疫期間生醫族群仍是亮點，包括檢測(快篩)、疫苗、藥物、口罩、清潔用品等。以最近疫情來講，台北市設置5個快速篩檢站，據了解就是和國光生 (4142) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760)接觸，安特羅和寶齡富錦所開發的快篩劑都已取得衛福部專案製造許可，而且陸續出口海外，月產能分別達100萬劑、300萬劑；另外，泰博(4736)的快篩試劑也已取得多國認證，可有效快速篩檢變異病毒，目前月產能約300~500萬劑，近日也已提供雙北市府使用。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1438期】

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