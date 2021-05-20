航運、鋼鐵姿態高 拉回月線是買點？

【撰文／王榮旭】

當最強勢的股票出現補跌，代表末跌段進入尾聲，4月最強傳產到了5月還是續強，面對疫情爆發所造成的大盤回檔，傳產股落後補跌，唯有跌強勢業績好股，市場才會全面恐慌，大盤融資連減5日，瘦身556.5億，這應該是史上融資減肥速度最快的一次，尤其電子股大跌導致整體籌碼鬆動，融資面臨斷頭追繳，只好砍掉手中賺錢或是減持手中姿態較高的傳產股，所以傳產這波下跌無關基本面，急跌洗出短線籌碼反而是好事，從個股姿態來看，姿態最高屬貨櫃輪及鋼鐵股，也因個股姿態較高，反而回檔時上檔套牢壓力較輕。

籌碼安定且具業績保護個股逢低找買點

貨櫃輪Q1繳出最強淡季，其中長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)第一季財報表現相當亮眼，其中陽明Q1獲利7.49元最佳，長榮Q1獲利7.04元，萬海Q1獲利6.62元，股價來到百元價位後隨即拉回，獲利最佳的陽明從高點105.5元跌到66.6元，跌幅達36.8%，此波拉回融資較無減幅，反倒是長榮100元跌到63.1元，跌幅達36.9%，融資大幅縮減，從33.3萬張減到剩23.7萬張，減幅達28.8%超過大盤跌幅，萬海從106元跌到73元，跌幅31%相對少，融資從2.8萬張減到剩1.8萬張，減幅達35%，融資使用率僅剩3.33%，萬海相對於陽明、萬海籌碼相對穩定，雖然第一季獲利6.6元略輸，但第二季我認為反而很有機會，公司早在去年已提前開闢航線與租船，今年將下水10艘，3月份美西航線已擴增一倍，萬海4月營收149.3億獨創新高，我認為5、6月營收將維持高水準，面對印度疫情惡化，全世界船員有25%是印度籍船員，人員調度使得運能原已緊繃的海運產業更加緊張，萬海5月份將調漲亞洲線報價，這一波疫情回檔是再次人棄我取的機會？