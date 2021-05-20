台股跌回萬五 外資都買誰？

【撰文／黃清照】

台灣疫情大爆發，從上週十位數的病例，到了周六一口氣增加到三位數，至截稿日仍不間斷停止，這段期間股市由5/10的17235點跌到最低15159點，在5/18(二)出現反彈，收回16145點，若以5/17低點15159點來算，整段跌幅達12%，我認為已經充分反映過了，而這期間融資大減558.8億元，連續減少五日，台股籌碼已經穩定許多了，止跌後又會繼續往上爬升，挑戰萬七、萬八。

教育部5/18(二)宣布高中以下停課，這使得教學用筆電需求看望，華碩(2357)股價仍在380元附近震盪，季線帶量收腳呈現強力支撐，股價經歷兩個月的整理，會因為這次疫情突如其來的大爆發，使股價突破400元新高嗎？華碩4月營收391.4億，年增72.2%、月減14.7%，雖然呈現衰退，但第一季獲利水準仍維持在去年下半年的水平下，繳出單季13.18元的好成績，淡季不淡，去年全年獲利35.76元，今年預估可賺48元，如此看來目前本益比僅8倍，相當低估，面對下半年消費性電子旺季，筆電股今年上半年很有想像空間。

杰力淡季不淡 迎接旺季來臨

華碩旗下轉投資MOSFET廠杰力(5299)，今年我非常看好，這波因為疫情而使股價超跌，股價跌到季線以下我認為是嚴重超跌，這次疫情突然燒起來，剛好逢低撿便宜，杰力去年全年傳9.26元，較前年7.96元年增16.33%，今年Q1 3.14元，年增75.42%、季增18.05%，淡季能繳出如此超水準的獲利，主要就是受惠於疫情後的NB需求狂潮加上晶圓製造廠產能不足所影響的產品漲價。杰力近期更瞄準高階商用NB、高階電競NB/PC等，拉高ASP表現，進而推動毛利率，使獲利同步創下歷史新高。我預估杰力今年獲利大約成長3成，全年估12元水準，以目前股價來看，本益比僅13.25倍，對於一個IC設計股來說是非常低的，是長線布局的好買點。