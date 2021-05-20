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4/20至5/19到過萬華？下午3時發布警示簡訊 有症狀快採檢

直播／今增286例本土、境外9例、死亡1例 新北市爆增157例最多

跌時重質 誤殺股逢低買

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

指數4月創歷史新高，最高來到17709點，5月因本土爆發導致大盤出現大幅度回檔，我認為疫情擴大屬非戰之罪．反觀疫情最嚴重的印度最深也只跌10%．但台灣跌14.4%非理性超跌，電子權值股先止跌．業績電子與汽電零進入超跌買點，超跌之後反而尋找好股布局的最佳機會，原物料族群量能過大，航運、鋼鐵需留意主力拉高再殺低，新冠疫情尚未舒緩，本土疫情升溫，台股跌破萬七後，連續兩根長黑爆出天量，5/11 7250億與5/12 7828億，兩天合計15078億，此波回檔融資減幅相當快，市場過度恐慌，主力高檔獲利了結，融資面臨斷頭追繳，5日連減合計556.5億，指數在半年線與季線附近整理，可以尋找有基本面、線型相對抗跌的個股布局。

騰輝4月營收歷史新高、Q1獲利創歷史高

利基型銅箔基板廠騰輝-KY(6672)第一季合併營收16.1億，Q1稅後盈餘1.92億，單季獲利達2.72元，居銅箔基板廠亞軍，公司先前調漲價格，第二季訂單持續看旺，今年全年獲利拚1個股本，其中車用及高速材料的毛利率相對高，關鍵特殊材料散熱鋁基板高年增50%以上，由於電動車市場全面驅動，且高功率高亮度照明逐漸深化普及，散熱材料前景看好；另外高速筆記型電腦使用低損耗材料也持續成長，宅經濟成為營收新動能，產品結構優化策略下帶動營收動能。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1438期】

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