蔡明彰觀點：疫苗決定一切 歐美打了疫苗後這些傳產最會漲

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，股市的贏家要善於掌握群眾心理，並且領先一步佈局。當前台股的群眾心理最關注的是本土疫情發展，在第一個七天的本週，恐新增確診人數向上攀升，多數投資人害怕，一有風吹草動就出脫股票，股市將上沖下洗。

台灣民眾警覺性高，配合度也高，人人戴口罩，減少外出，自動封城，加上禁止外國人入境及全國停課，一連串措施，相信在第二個七天的下週，新增確診人數將下滑，屆時群眾心理將轉為追價買進股票。

「在悲觀中落底，在懷疑中上漲」，股市永遠相同戲碼，只不過多數人無法擺脫恐懼，而在關鍵時刻做出正確判斷。

究竟群眾心理驚魂未定之際，要優先佈局哪種股票，才能成為未來贏家？答案在疫苗，為何歐美先進國家的新增確診、住院及死亡人數呈現下降，反之亞洲國家惡化，因為疫苗都在西方國家手上，加拿大採購疫苗數量達人口5倍，歐盟及美國都有2倍，打了疫苗，重啓經濟，民眾報復性消費，德國股市率先全球股市近日刷新歷史新高，今年來上漲12％，疫情已解封的法國今年來也大漲14％，雖然美國的那斯達克及費城半導體指數今年來只小漲3～5％，但工業、銀行、能源，帶動道瓊指數今年來上漲11％，表現不錯。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股這波從17,709點，下跌2,550點，跌幅高達14％，就是缺疫苗。問題來了，在未來一段時間，台灣還是缺疫苗，難道股市持續下跌？不會，雖缺疫苗，但台股有些上市櫃公司受惠歐美需求，今年這些承接歐美訂單，而業績大幅成長的公司扮演台股中流砥柱。

有人認為世芯-KY(3661-TW)4月9日涉及大陸敏感業務的利空打入跌停，引發IC設計的股價修正，是把台股資金由電子轉向傳產的導火線，這個論點太誇大世芯-KY的影響力。

真正原因是歐美加速施打疫苗，但聯準會及歐洲央行都維持貨幣寬鬆，而美國的通膨上升很快，相對歐元區通膨控制較佳，於是美元指數自3月底93點一路下跌，同時間歐元兌美元從1.17元，一路上漲，歐元佔美元指數的權重高達6成，歐元漲就造成美元指數跌，幾乎所有大宗商品都採用美元計價，通膨上升及美元下跌二大作用下，銅、鐵、石油、黃小玉的航運運價都大漲，因此形成3月底以來台股的主流，不再是電子股，而是傳產、原物料。

萬寶投顧蔡明彰強調，週三將公佈上次聯準會會議記錄，預料是鴿派聲音，但美元指數提前跌破90點大關，有可能向下測試2018年2月最低88點，如果再跌破，美元大空頭格局將形成，偏偏未來幾個月歐美將有5億人打完疫苗展開報復性消費，大宗商品恐在夏天前進一步上漲，股價會說話，美元指數週二失守90點大關，週三台股主流是原物料的鋼鐵、航運。

原物料的選股要以施打疫苗後歐美民眾消費方針為參考，到底未來這群全球最有消費力的5億人在消費什麼產品，台灣相關公司就能業績成長、股價大漲了。

萬寶投顧蔡明彰強調，仔細一看，台股其實很有效率，反映歐美需求。剛公佈的美國4月零售銷售6,199億美元，在所有產品以服飾年成長7倍最大，打完疫苗，美國民眾最迫切的需求不是買手機、筆電，而是添購新衣。

美國GDP當中，7成來自內需，而內需有4成是零售銷售，零售銷售是美國景氣的先行指標，傳產龍頭中鋼(2002-TW)、陽明(2609-TW)、長榮海(2603-TW)、台塑(1301-TW)、台玻(1802-TW)雖已經展開反彈，但距離上次高點仍言之過早，但紡織股的儒鴻(1476-TW)週三高點642元，只差1元就要改寫天價，因為儒鴻的訂單完全來自歐美，今年第一季EPS 4.95元超越淡季水準，該公司表示，單月營收30億元成今年常態，由此推估全年EPS 20元。

哪一種原物料股將來受惠歐美需求，業績成長最大？去年4月歐美疫情最嚴重時，儒鴻月營收僅15億元，今年4月31億元，年成長112％，從去年4月一直到8月，儒鴻單月營收都在20億元以下，而今年月營收30億元成常態。換言之，今年8月前儒鴻月營收年增率至少50％起跳。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論要佈局歐美民眾打完疫苗，夏天8月前消費重心相關原物料的公司，月營收年增率50％以上，乃至於100％的成長。

這波傳產的中鴻(2014-TW)、長榮海、陽明沒有回測季線，姿態最高，但儒鴻及其原料供應商集盛(1455-TW)，都守住月線更強，集盛4月營收年增率130％， 5～6月營收年增率估計維持100％以上，紡織4月營收年增率100％以上，還有力鵬(1447-TW)192％、宏益(1452-TW)467％、宜進(1457-TW)132％等，近期股價都跌深，有錯殺現象。

另外，塑膠的台聚(1304-TW)4月營收年增率72％、華夏(1305-TW)108％、亞聚(1308-TW)85％、聯成(1313-TW)88％，在歐美及中國需求下，第二季的營收可望維持高成長，但近期的股價跌幅不小。

鋼鐵的月營收年增率沒紡織、塑膠那麼大，但鋼價漲幅很大，實際利潤可觀。中鋼4月營收年增率45％、中鴻58％、東和鋼鐵(2006-TW)46％、威致(2028-TW)66％ 大成鋼(2027-TW)127％等最大，近兩天攻上漲停，大致就是這一些鋼鐵股。

航運的長榮海4月營收年增率95％、陽明103％、萬海(2615-TW)178％，散裝輪以裕民(2606-TW)112％，四維航(5608-TW)71％、慧洋-KY(2637-TW)54％較大。

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