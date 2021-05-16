國家隊進場 資金轉進哪類股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股屋漏偏逢連夜雨，近日本土疫情升溫，興達電廠又突然跳電，讓全台短暫陷入一陣亂。台股指數本週週線連2黑並回測月線支撐，當然台股這一波拉回修正也和美國股市走弱有關。

美國4月消費者物價指數(CPI)月增0.8％，高於3月的月增0.6％及市場預估的月增0.2％，年增為4.2％，年增幅創下逾12年以來的新高；4月核心CPI月增和年增也都遠高於3月增幅及市場預期。

CPI的走升讓市場再度升起通膨疑慮，紛紛從股市奔逃，加速股市修正，目前市場上的看法很分歧，有近半世紀經驗的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師亨特(David Hunter)警告，美股即將在第二季見頂，最終暴跌65％～80％；但同時間卻也有人提出科技股修正到這個階段，正好是價值低估股的超級特賣會，例如蘋果、微軟、臉書、沃爾瑪、麥當勞，都是大撿便宜的時候。

其實美國聯準會(Fed)早就預期今年景氣復甦會造成通膨，2％的通膨率並不會決定升息，還必須先達到充分就業的目標，才有進一步討論升息的可能性，因此在政策保護下，美股只要不破前低，拉回仍視為短暫的休息。

反觀，台股則是碰上近期本土疫情變化，雖然融資已快速驟減339.28億元，但週四(5/13)外資再賣超226.7億元，新台幣則持續走軟，收在27.99元，離28元近在咫尺，幸好外資期貨未平倉空單減少，八大官股也選在這個時候進場積極護盤，連續四日買超合計177.51億元。

萬寶投顧陳子榕指出，觀察八大官股買超前十大的個股當中有5檔傳產、4檔電子、1檔金融，分別是長榮(2603-TW)、中鋼(2002-TW)、萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW)、大成鋼(2027-TW)；電子股則是亞德客-KY(1590-TW)、友達(2409-TW)、國巨(2327-TW)、敦泰(3545-TW)以及金融股國泰金(2882-TW)。外資在週四的前十大買超當中也相似，買了5檔傳產、5檔電子。

其中，航運族群的陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)為八大官股和外資同買的標的，而且外資似乎更喜歡航運，前十名當中就有4檔是航運股。不過BDI(波羅的海乾散裝綜合指數)、BCI(海岬型運費指數) 、BPI(巴拿馬極限型運費指數)都因為中國即將進入雨季，抑制建材需求的干擾而有些回落，後續可以繼續觀察。

倒是投信買超前十大當中，電子股占了8檔，顯見投信資金逐步從傳產轉移至電子，而友達(2409-TW)則幸運同時獲得八大官股、外資、投信同步買超前十大。面板這一波跌幅很重，友達、群創(3481-TW)短線修正近30％，同測季線，但展望未來面板需求仍然強勁，第二季面板價格仍可望再續漲15％。

國巨(2327-TW)實施庫藏股，預計買回4,000張，買回區間價格訂409.5元～655元區間，買回期間5/17～7/16；4月營收90.17億元，月增3.34％，年增103.06％，前4月累計營收327.62億元，年增126.55％；雖因疫情，手機等電子產品需求稍微轉弱，但長線網通、電動車等新應用仍暢旺，持續推升MLCC(積層陶瓷電容)市場規模，持續看好，預估今年全年EPS 42.02元，明、後年EPS估47.08元、54.91元，仍大幅優於去年EPS 27.58元，外資上看目標價530元，樂觀情境目標價825元；擬發放10元現金股利；鴻海(2317-TW)攜手國巨成立國瀚半導體，佈局小IC市場，搶攻電動車發展。

TPK-KY(3673-TW)受惠手機、平板需求強勁，訂單能見度高，第一季營收291.86億元，季增14.5％、年增3.53％，因業外匯兌挹注，第一季稅後純益3.5億元，季增45.17％、年增782.28％，每股純益0.86元；2023年蘋果摺疊智慧手機將導入TPK奈米銀觸控解決方案，可望重返蘋果供應鏈；積極衝刺車用市場，今年將取得相關認證，估2年後車用營收比將達10％以上。

南帝(2108-TW)因疫情推升全球醫療手套強烈需求，南帝第一季獲利驚人，稅後淨利26.83億元，年增643.04％，EPS 5.45元，創單季新高，且三率三升；4月營收再創歷史新高達26.29億元，年增176.83％；原料丁二烯價格攀升，產能稼動率也提升，加上疫情重燃，預估第二季營運再超車第一季；NBR乳膠營收占比60％，亞洲客戶占98％，近期印度等地區疫情加劇，乳膠持續供不應求，報價提高，訂單能見度已至下半年。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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