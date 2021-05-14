國家隊進場 落底後絕地大反攻?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從最高點17,709拉回，已經跌逾2,500點，成交值則再度創下歷史天量7,828.25億元，除了電子族群受累美國科技股重挫影響，傳產也不敵本土疫情升溫全部慘綠。尤其這一波拉回碰上選擇權結算及融資期指追繳斷頭殺出，使得大盤跌勢更加劇烈。

台股融資餘額近半年來增加了幾乎快一倍，4月底達約2,600億元，是近10年來的新高，而新台幣走勢也不穩，週三(5/12)盤中一度貶破28元，似乎讓人相當悲觀，但幸好新台幣收盤拉升回到27.955元位置，加上這一波殺盤砍了逾255億元的融資餘額，且外資現貨賣超也稍微收手，賣超121.79億元，技術面看大盤也留了一根長長的下影線，顯示台股短期內應該可以稍微止跌，但畢竟台股這兩天的黑K將多頭架構破壞，因此操作上還是建議反彈減碼，保留現金子彈，才能在真正反轉時撿到便宜。

萬寶投顧陳子榕指出，現在全世界疫情最嚴重的地方就是印度了，最近平均每天都有將近40萬人確診，醫療體系幾近崩壞，麻煩的是，印度是全球第一大學名藥供應國，也是全球主要的紡織品出口國，西方金融業的資訊科技(IT)更是極度仰賴印度，因此印度陷入疫情危機，也讓全球相關產業，包括成衣、製鞋、製藥、疫苗、金融服務的供應開始拉緊報。

以成衣來講，印度疫情失控導致棉花價格走高，在景氣復甦需求下，國內紡織業者4月營收都繳出漂亮成績，紡織股王儒鴻(1476-TW)4月單月營收31.58億元，年增112％，創單月歷史次高、同期新高；累計營收113.78億元，年增51.7％，也創同期新高；儒鴻預估第一季是全年谷底，月營收不但有機會站穩30億元，第二季也可望反映成本漲價。在近日大盤下殺時，儒鴻股價逆勢站上歷史新高643元，技術面目前還維持多頭趨勢，外資也開始補貨買進。

隨著疫情重燃，相關醫藥生技族群也是著墨的亮點，台康生技(6589-TW)之前受惠於國內疫苗供應鏈與生物相似藥解盲成功，股價大漲一段，台康除了提供高端(6547-TW)抗原蛋白，並可製作逾400萬劑疫苗供施打，加上和寶齡(1760-TW)合作抗原快速檢驗試劑飛確，在去年8月已得到TFDA專案製造許可，成為台灣首家獲得核准的廠商，且已取得印度、歐盟、新加坡等國銷售許可；近期卡匣式快檢試劑也獲得專案製造許可，鴻海(2317-TW)創辦人郭台銘因為看好台康生技發展，已承諾私募入股，推升台康生技股價走高。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，航運族群也是可以繼續留意的族群，因為全世界80％貨物靠船隻運送，其中12％左右的船員都是印度人，因為印度疫情嚴峻，許多國家開始禁止印度航班入境，可預見接下來許多產品供應鏈可能再度斷鏈，除了產品價格上漲，也有機會推升運價再度走揚。

日月光投控(3711-TW)因打線封裝產能吃緊的狀況預期將延續至今年底，目前訂單交期已長達45～52週，且封裝產能緊張的態勢已從打線封裝擴散至覆晶封裝、晶圓級封裝(WLP)等；目前正擴大打線封裝產能，並預期今年半導體封測材料業績可望年成長16％至19％。預估，日月光投控第二季業績將季增近一成，整體獲利季增率將上看二成。

聚陽(1477-TW)第一季合併營收68.16億元，季增12.8％，年增11.2％，單季毛利率23.54％，營益率11.65％，雙率均呈現季、年雙增之外，且寫下28季次高紀錄，稅後盈餘6.5億元，季增36％，年增逾52％，EPS 2.92元；客戶需求強勁，第二季淡季不淡，可望維持首季高檔，第三季達高峰，估今年整體營運雙位數成長；柬埔寨封城，已將產能轉往越南，不影響業績。

中化生(1762-TW)第一季毛利率50.6％、營益率26％，雙創下2010年新高，單季EPS 1.27元，第二季訂單動能續強，優於第一季；看好EPA魚油原料藥市場發展，協助美國學名藥廠專利訴訟，可望拿下過半市場訂單量，並與客戶洽談未來3年訂單；已擬定擴產計畫，年產能將由原來的45噸擴大至100噸，預計明年達300噸，第一季毛利率超標。

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