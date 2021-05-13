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慶祝520就職 先蹲後跳還有哪些亮點？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

最近傳產股價剽悍，繳出的成績單確實讓人驚艷。長榮(2603)公布第一季稅後純益高達360.83億元，相當於每天開門營業就賺進4億元，且去年同期還是虧損狀態，今年第一季EPS則有7.04元的超好成績；陽明(2609)成績也相當亮麗，預估第一季EPS也會超過7元。長榮和陽明都是受惠歐美航線大漲，而近期運價還在持續上漲中，像是遠東到美東的運價已經突破新高衝上7,000美元大關，達7,036美元，一週內大漲617元；另外，遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)也達4,678美元，週漲幅1.03%，航海王第二季續航力還是很強，外資看長榮目標價最高已達167元。

同樣讓人驚豔的還有鋼鐵，中鋼(2002)第一季獲利90.27億元，年增500.26%，虧轉盈，第一季單季EPS 0.58元；燁輝(2023)第一季獲利11.04億元，年增452.27%，同樣虧轉盈，EPS也是0.58元。

週一(5/10)航運、鋼鐵多檔紛紛亮燈漲停，兩者成交比重合計竟高達37.08%，幾乎和電子成交比重39.49%不相上下，顯示市場人氣越趨集中到航運鋼鐵，但是大盤指數要上攻還是需要電子轉強。

在拜登上任後，美方為了持續防堵中國大陸科技方面的發展和威脅，現在積極拉攏台灣，台、美科技合作越趨積極，雙方第二輪供應鏈小組對話預計在今年7、8月召開，目前共同聚焦的內容涵蓋了5G、電動車、醫藥衛生，相關族群可望受惠。

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