攻守兼備的汽車零組件股

【撰文／黃清照】

台股萬七站不上，電子股成提款機，配合疫情下殺，恐慌賣壓出籠，台股5/11大跌近600點，量能爆出史上天量，更跌破5/4來的低點，指數終場在季線附近收腳，險些摜破季線。今年多頭指標的電子股從去年一路飆漲，很多高價IC設計股開始拉回整理，主力大賺一段後，怎麼初都賺，法人面臨指數修正，多頭部位降水位，散戶愛追高多殺多，與短線自營商互踩，台股主流資金持續往傳產股堆疊，航運、鋼鐵、紡織、玻璃、銅相對抗跌，甚至金融股的富邦金表現更強。反倒台積電、聯發科為首的半導體權值股，成這波下殺主因，台積電跳空跌回570的半年線，聯發科跌回900元季線下尋找支撐。市場過度恐慌投資朋友不宜接刀，不過有計畫性的買進除外，可以尋找有基本面、線型相對抗跌的汽車零組件做布局，本期推薦股價持續高檔盤堅的宇隆(2233)及低基期的胡連(6279)。

宇隆自行車業務成長幅度大

上周4/29宇隆招開法說會，公司去年全年賺6.23元，較前年5.07元成長22.88%，宇隆是全球汽車零組件的供應大廠，客戶包括Bosch、日本Denso、Aisin、Hitachi、美國變速箱大廠Borg Warner 及世界最大糖尿病藥廠 Novo Nordisk、Smiths Medical等。至於宇隆所生產的引擎噴油嘴零件，更是供應BMW、賓士及福斯等一線車廠。宇隆近期在電動車及氫燃料電池車的業務開拓，也獲得重大突破，主要體現在先進駕駛輔助系統(ADAS)相關零組件的開發，預計今年底可小量出貨，明年有機會開始量產，加上公司自行開發的新產品，可為未來營運挹注新成長動能。