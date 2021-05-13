4月營收創高能抗震嗎？

【撰文／莊正賢】

進入5月份，台股向變了心的女友，頭也不回一路南下，加權指數主要台灣疫情出現破口，陸續出現感染源不明的確診案例，過去台灣最以引為傲的防疫政策紅利消失了，導致盤面氣氛出現不佳，快速增加的融資開始多殺多，短線大盤頭部成形，天量重挫回測半年線，融資也面臨追繳壓力；OTC指數比大盤來的更弱勢，已經要回測年線的，上方頭尖頂型態已經出現，而現在要思考的是如果繼續恐慌殺盤，出現不合理的崩跌後，很多個股就浮現了價值，反彈要怎麼搶？

上市櫃公司4月營收達3.28兆，月減2.17％、年增21.8％，受到淡季效應及下游缺料衝擊，電子股4月營收很多公司都沒有預期的好，年增幅度相對非電族群，小再加上1~3月半導體的個股狂漲，幾乎把整年的漲幅一次漲完，台積電、聯發科、友達、群創等重量級指標在股價大漲後，4月營收都沒有創高，回檔修正，由傳產股接棒，帶動一波新行情。在4月營收全數公布後，電子跌深就是對大利多，而非電有籌碼優勢，都有機會在5月的行情中，短線震盪作價差，4月營收的創高股就是不錯的選股標的。

加密貨幣帶動顯卡商機

過去一年來，比特幣屢創新高帶動下，各界興起加密貨幣投資熱，再加上電動車特斯拉和信用卡公司萬事達卡等跨國大企業加入比特幣行列，加密貨幣的漲勢扶搖直上，2020年至今，比特幣價格已翻漲超過10倍，4月曾衝上史上最高價64869美元，特斯拉汽車執行長馬斯克今年3月曾表示，開始接受以比特幣購車，美國以外地區預計今年稍晚也會開放這個選項，過去一年在一些新興市場國家，例如非洲的奈及利亞，以比特幣進行商業交易的情況越來越多。