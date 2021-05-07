520行情啟動 哪些個股再啟動漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從高點回檔下殺逾千點，震得人心惶惶，但連著幾日融資浮額已大減逾百億元，雖然收盤指數仍下跌，但不再破新低，短線有稍微止穩現象。而受到美股費半連日重挫影響，電子股依然疲弱，成交比重再跌回5成以下，但費半指數已打出長長下影線，科技股將有機會喘一口氣。

八大官股在台股回檔過程中，連續四日進場買超132.28億元，買超前10名當中的前面7名都是電子股，投信週三(5/5)買超前10名，也有3檔電子股技嘉(2376-TW)、晶技(3042-TW)、敦泰(3545-TW)；而鴻海(2317-TW)4月營收5,004.91億元，月增13.4％，年增31.4％，繳出同期最佳成績單，還宣布攜手國巨(2327-TW)搶進半導體，在業績題材發酵及籌碼面支撐下，電子股仍將伺機而動。

在這次五一長假中，大陸出現的報復性消費讓人咋舌。大陸餓了嗎點餐平台在五一長假訂單大爆發，前三天當中光是景點、酒店訂單年增量就達2倍以上，而實體通路更暢旺，生活服務類消費成長近4倍；台灣方面則是4月份出口估將連10紅，全球景氣復甦明顯回升，加上美、中大推基建，原物料價格持續飆升，促使傳產族群再走多頭。

全球最大鐵礦石生產商淡水河谷估計，今年海運鐵礦石供應量將增長6,000萬噸，達3.35億噸，2022年則再增加至4.5億噸，受到鐵礦石出口激增，波羅地海貨船綜合指數(BDI)、海岬型船運費指數(BCI)持續大漲逾百點，4月初的時候BCI約2,210點，但近日已經漲到2,970點，漲幅高達134.39％；運費方面價格更是驚人，海峽型船日租成本15,000美元，但現在日租價格已經飆至42,959美元，仍是供不應求。

基本金屬方面，銅價已經逼近1萬美元大關，鋼價今年以來也漲近6成，豐興(2015-TW)最新鋼筋價格每公噸上漲400元、廢鋼每公噸漲200元；中鋼(2002-TW)則是5月內銷盤價開出後，立刻接完所有內外銷訂單，旗下中鴻(2014-TW)4月出貨也順利達18萬公噸目標。而大陸5月起取消鋼鐵出口退稅，同時開放全球廢鋼進口，勢必迫使整體鋼鐵需求更趨吃緊，相關族群第二季營收獲利相當樂觀。其他塑化橡膠部分，也同樣在需求帶動下報價節節攀升。

雖然台股高檔拉回整理，但目前台股評價高於10年平均本益比的幅度，仍然只有美股的1/3，在經濟基本面強力支撐下，好的個股將會是喝了再上，建議投資人此時應該仔細檢視手中持股，汰弱留強，跟隨盤面趨勢操作，逢低分批布局，才能掌握下一波上漲的甜蜜行情。

4/13為大家推薦的南紡(1440-TW)經歷這一波震盪，股價仍然從23.05元漲至32.95元，上漲10元，漲幅43％；4/23分享的百和興業-KY(8404-TW)股價也很抗震，漲幅至少12％，接下來我仍會為大家留意篩選好股票，希望幫助大家在高檔震盪中依然可以輕鬆投資。

智邦(2345-TW)第一季營收131.98億元，季減約16％、年增12.57％，第二季受季節因素影響，各月營收先蹲後跳，單季營收估仍季增個位數、年增約1成；智邦為100G、400G等高階交換器領導供應商，400G交換器去年佔公司營收比重約5～7％，今年受惠企業支出恢復及ODM客戶下單轉強帶動，出貨持續溫和放大，下半年預期快速成長，全年營收比重估達15％。

南帝(2108-TW)為全球前五大NBR乳膠廠，兩岸乳膠產能合計約28萬噸，因疫情醫療手套大缺貨，NBR乳膠報價去年開始調漲，加上AN、丁二烯等原料價格飆升，帶動丁腈乳膠主流出貨價格逐月調漲，估南帝第一季獲利可望再創歷史新高；近期印度疫情再加劇，醫療手套再吃緊，東南亞客戶乳膠訂單也持續增加，乳膠佔南帝營收60％，第二季訂單無虞相當樂觀。

聯成(1313-TW)為全球DOP(可塑劑)市占龍頭，DOP年產能超過200萬噸，第一季稅後純益12.8億元，季增0.8％，較去年同期淨損8.43億元「轉虧為盈」，單季每股純益0.99元，創近15季來新高；近一個月來DOP價格狂飆逾30％，最高漲至每噸1,800美元，營運快速增溫，淡季不淡，漲幅效應於第二季將更明顯，營收、獲利均可望再攀高；PVC部分，大陸泰州廠年產能60萬噸，因市場需求佳，近期PVC報價仍維持每噸1,440美元高檔水位，挹注營收。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險