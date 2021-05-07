中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製?

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股道瓊指數再創歷史新高，但科技股指數那斯達克、費城半導體指數都跌回季線，傳產與科技股一強一弱，不只美股，台股也如出一轍。電子去年以來漲多籌碼趨於混亂，4月初世芯-KY(3661-TW)、金麗科(3228-TW)等高價IC設計股反轉向下急跌，引發其他電子股籌碼也鬆動。進入5月報稅季，獲利賣壓更是傾巢而出，電子股能否止跌再度轉強，可以觀察聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)與友達(2409-TW)這三檔指標股。

聯發科大幅加發股息法人全面按讚，但是利多只漲1天，之後連跌3天，這是高價股的代表，利多必需能夠反應。其次，聯電第二季營收預估季增2%、毛利率季增4%，是Q2業績成長股的代表，但股價回測季線能否守住是觀察重點。

而友達第一季EPS 1.25元，全年挑戰5元，本益比不到6倍，是本益比最低的電子股。這波股價竟然回跌二到三成，何時能夠止跌轉強，電子也才能真正回神。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳產股的籌碼相對具有優勢，且傳產股獲利佳長期被市場忽略，本益比異常的低，例如陽明(2609-TW)1、3月EPS分別為2.32元與2.43元，第一季EPS估達7元。最新貨櫃運價指數在4月30日已經漲到歷史新高3100點，陽明上半年EPS可望挑戰14~15元。

而第三季是季節性旺季，全球第一大航商馬士基看好貨櫃輪航運從上半年延長到全年，合理推估陽明下半年獲利不輸上半年，全年EPS挑戰25~30元。這樣的EPS在電子股，該是多少股價呢？絕不會是只有80~90元吧。

另一例是南電(8046TW)，南電前年EPS 0.48元，去年現在成長5.67元，今年再增至10~12元，股價從去年40元附近漲到現在的300元，市場給電子跟傳產的評價真的是天差地遠。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，法人也開始認錯回補傳產，5月以來不管是外資或投信買超前10名幾乎傳產占多數，呼應4月時我在專欄中告訴讀者，法人持有傳產總庫存量不足5%，第二季為了拼績效必然要追進傳產。例如我在專欄中推介中鴻(2014-TW)時僅有17~18元，現在即使已經飆漲160%，法人還是追買再拉漲停。

中鴻第一季EPS 1.18元，優於我3月時估計的1元，但驅使股價再漲上去的是第二到第三季鋼價持續看漲。中國從5月1日起取消146項鋼鐵產品出口退稅，並對生鐵、鋼胚等產品施行零進口暫定稅率，有利鋼鐵報價再漲。

此外，拜登2兆美元基建計畫尚未實行，鋼價未來將易漲難跌，中鴻全年EPS上看4.5~5元，就算今(6)日漲停到47.5元，本益比還是只有10倍左右。中鴻與中鋼(2002-TW)股價同創波段新高，是這波大盤回跌近千點，最早完全復原並再創高的股票，印證傳產籌碼還是相對穩定、賣壓比電子輕股價才能再創高。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，法人買傳產拚第二季績效的趨勢已經確立，中鋼、中鴻股價推近五字頭，對10幾20元的低價原物料股有示範的效果。

鋼鐵通路新光鋼(2031-TW)已經70幾元，大成鋼(2027-TW)再漲一點點也要過50元大關，股價只有20幾元的春源(2010-TW)生產海運用的貨櫃角，客戶遍及中國貨櫃製造廠，是今年海運缺櫃的受惠者。春源3月EPS 0.2元，比去年同期大增4倍，去年全年EPS才0.79元，今年獲利將比去年大幅增加，後市看好。

繼鋼鐵再創新高，貨櫃三雄這波股價拉回十日線就收腳且放出大量，代表籌碼正在大換手。籌碼良性換手完，要走中鋼、中鴻再創新高的線路不難，畢竟貨櫃輪是傳產中獲利最好的族群。

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