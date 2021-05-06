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MOSFET有獲利 跌到月線有買點

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股進入五月後，連續下跌，指數爆出天量跌破月線支撐，是風險還是機會？先前我叫大家不要追高耐心等待拉回，台股正式跌破萬七關卡，指數跌到二月分的高點附近，成為頸線支撐，台股連續跌兩天殺出恐慌短線客，真正有基本盤的好股將在這次回檔中脫穎而出，我仍然看好低基期、有獲利的電子族群，相較於創高回檔的傳產股，近期如果原物料漲勢告一段落，股價容易出現區間震盪的行情，正如我先前說的鋼鐵族群，現在許多已經率先拉回跌破區間了，由於有基本面支撐，又正值產業循環的起飛期，跌深當然會出現反彈買點，但我認為長線來看，還是電子成長股會更有利基。

MOSFET需求

今年電子族群，延續去年缺料、漲價的關係，供應鏈大亂，終端產品調漲價格就要關心消費情況是否好，疫情影響人們使用習慣，很多人從前花錢旅遊，如今沒得出門，只好網購血拚，買電子產品如平板拿去追劇、看電子書，買筆電視訊開會、遠距離上班、教學，人們生活習慣改變，電子產品更走進人的生活中，結果去年下半年消費性電子大旺，許多電子股去年Q4繳出亮眼成績單，今年Q1更是繼續成長，下半年因進入消費性電子產品的旺季，電子股現在布局最有想像空間。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1436期】

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