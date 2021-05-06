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大盤高檔震盪 電子怎麼選？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股加權指數四月份強漲1135點，4/29指數持續創歷史新高來到17709點，今年大盤至今已強漲3000點，漲多難免遇到修正，5月一開盤便出現較大幅度的修正，5/4最低點來到16647點，尾盤收16933跌破月線，2個交易日的振幅高達千點，目前來看仍符合緩漲急跌的多頭走勢，短線若無法有效站上月線，不排除在季線16426點尋求支撐，電子股為此波拉回重災區，原因是電子股自去年一路漲，傳產今年才開始有明顯漲幅，兩者的基期高下立判，其中IC設計更是電子股中最活潑的族群，世芯-KY(3006)從902元不到一個月時間跌掉近500點腰斬，另一檔金麗科(3228)從高點615元跌到剩221.5元，跌幅超過6成，IP股短線本益比的修正，進而影響到其餘電子股的股價表現。

低本益比電子股拉回找買點

對於本益比本身就低的電子股而言，拉回反而要找機會，像是面板股友達(2409)公布Q1獲利1.25元，Q2面板報價持續上漲，今年全年獲利5元不難，股價先前漲到35.55元，短短三天跌掉8元，5/4尾盤收27.4元，以今年本益比來估只有5~6倍，先前外資法人調降面板評等，認為Q2 驅動IC及部分材料將會緩解……

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1436期】

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