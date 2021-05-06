電子、傳產同時回檔 怎麼選？

【撰文／王榮旭】

傳產、電子齊跌，加權指數失守萬七，以籌碼來看，傳產股相較於電子股較優勢，從4/29~5/1盤後統計數據來看，本土法人買超都是以傳產股為主，四月我就提到法人在傳產股著墨太少，總水位低於5%，進入第二季後，四月份傳產股大漲，在電子股走勢疲弱之下，內資法人為了拚績效，資金必然轉進傳產，即便近期傳產股漲多拉回，我認為法人逢低承接意願高，再加上5/12 MSCI將調整權重，因為傳產股大漲，估計這一次新增成分股估計將會傳產大於電子，面對傳產股漲多後的拉回還是看好，航運、原物料、金融股拉回找買點。

原物料基本面強，航運股為傳產指標

Q1季報陸續公布，航運股陽明(2609)1月自結獲利2.32元，3月自結獲利2.43元，2月份雖尚未公布，保守估2元，第一季獲利有機會到6~7元，貨櫃指數再創新高，估計今年上半年有機會賺到14~15元，下半年進入旺季，全年EPS有機會調高到25~30元，我認為本益比仍相對偏低，陽明營運大好，貨櫃三雄的長榮、萬海獲利同樣看好，航運股是傳產股中獲利最好的次產業，是下波傳產情再起的領頭羊。鋼鐵股的中鴻(2014)已公布Q1財報，單季獲利1.18元，優於我原先預期1元水準，四、五月盤價已公布調漲，估計六月將延續漲勢，Q2獲利理論優於Q1，上半年EPS可望超過2元，全年EPS 4元以上，股價最高漲到46.45元，拉回站在買方。