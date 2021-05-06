台股健康輪動 520該聚焦哪些個股？

【撰文／陳子榕】

台股週一(5/3)拉回整理，再爆出史上第二大成交量5,877億元，從4月以來台股成交量持續放大，甚至超車香港股市，在4/29當天台股上市成交值為5,480億元，香港恆生指數成交值為1,362億港幣(約合新台幣4,892億元)，這打破了香港2006年滬港通、深港通15年來的紀錄，而且即使外資今年以來賣超台股近3千億元，但是台股不論指數或市值都較去年同期增長逾2成，顯示台股人氣匯聚、資金動能強強滾。

市場所謂「五窮六絕」說的就是電子股傳統第二季淡季，但疫情改變了一切，科技在疫情中扮演世界連結的重要角色，以出口來講，台灣第一季出口年增24.6%，電子零組件出口年增28.4%、光學器材年增39%、塑橡膠及其製品年增36.1%；第一季台灣外銷接單年增42.9%，許多科技零組件例如半導體、驅動IC、玻璃基板等都面臨嚴重缺貨和需求，因此台股創史高後指數回測，依然有基本面作為強勁的靠山。

但是受到美股影響，電子仍呈現偏弱格局，在資金比重尚未回到至少6成情況下，原物料族群將繼續掌台股多頭兵符，尤其最近疫情再度升溫，塞港缺櫃使得國際四大航運價格通通再飆破新高，美西、美東、歐洲航線每FEU(40呎櫃)首度衝破6千、5千、9千美元大關，航海王勇往前行，萬海(2615)旗下119艘船舶，運力約32.3萬TEU(20呎櫃)，最近又新闢亞洲/南美西航線(AS1)，3月起再增加美西線每週4班定期航班，萬海擴大今、明兩年資本支出，隨國際航運價格續漲，萬海今年獲利也將大幅提升，週一萬海股價不但盤中奔漲停，衝破百元登上104元，也成為航運股當中的股王。