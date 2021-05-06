跌深電子pk創高傳產

【撰文／莊正賢】

過去一整年台灣自豪防疫有成，但這次因為華航機師事件，疫情恐失控進入社區感染的狀態，面臨最嚴峻的狀況，投資人信心層面不足，打破了恐怖平衡，5/4歷史最大量6670大量跌破月線支撐，以及4/22的6500億大量的黑K低點，造成融資多殺多，台股短短三天從最高17709點跌到最低16647點，最大跌幅超過千點，過去美國一天確診人數都以萬人為單位，但股市卻一直再創新高，所以主要還是心理因素。在從總經的角度來看，FED並沒有宣布縮表，持續維持資金寬鬆，台灣今年4月製造業採購經理人指數(PMI)，較上月成長至 68.7%，不僅連6月維持在60%以上的擴張速度，並創新高，Q1 GDP大幅上修1.96個百分點至8.16％，高於去年第四季的5.09％，經濟成長創10年來最快，全E年GDP上看5.03%，因此台股有回到支撐都會有逢低承接的買盤出現，但大量的壓力也必須尊重，短線台股進入高檔月、季線的區間震盪盤。

股市有句話「漲多就是對大的利空，跌深就是最大的利多」，Q1是IC設計漲價股的天下，Q2開始是傳產股的天下，航海王、鋼鐵人等網路上充斥著少年股神，由於陽明單季大賺7元，本益比的角度來看，仍非常低，中鴻(2014)Q1 EPS 1.18元，評價也不高，傳產這波一路攻到底，5/5台股呈現兩樣情，傳產股幾乎全面漲停板、電子股持續崩盤，接下來的行情要怎麼看，跌深電子與創高傳產，要怎麼選擇?

台股護國山群跌到大支撐區

在4月後旬開始，半導體類股就非常弱勢，晶圓代工二哥聯電(2303)更是在法說會成為法會，即便Q1 EPS繳出0.85元、毛利率上升到26.5%的好成績也沒用，創下波段新高62.7元後，連跌5天最低跌到51元到季線附近；IC設計龍頭聯發科(2454)法說會公布Q1 EPS 16元、毛利率44.9%，Q2財測營收將可望季成長10～18％至，毛利率將落在43.5～46.5％之間，除了業績成長外，更難人可貴的是聯發科在2021～2024年的4個配息年度，每年除了80％～85％配息率的經常性現金股利以外，將額外收到每股16元的特別現金股利，回饋長期股東，這表示真的看好未來公司前景，股價漲停鎖死創下歷史新高1185元，但沒想到隔天開低走低，把市場電子股的氣氛帶壞，目前股價回測月線支撐；護國神山台積電(2330)早在1/21就見到了高點，一路下跌到600～590之間築底，畢竟Q2財測沒有優於市場的預期，但在5/4、5/5台股殺盤，台積電維持580～600的整體，由這三檔重量級的半導體股來看，短線雖然需要整理，但下檔空間有限了。