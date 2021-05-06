蔡明彰觀點：歐美疫情解封需求爆發 傳產原物料漲勢史無前例

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，千萬不要用歷史經驗法則來研判史無前例新冠疫情的經濟影響。

舉例，印度為全球第三大原油需求國，受疫情失控衝擊，估計每天減少原油17萬桶，照理國際油價要跌才對，加上OPEC決定自5月起增產，恢復每日200萬桶的產量，但跌破眼鏡，近來國際油價創3月15日以來新高，布蘭特原油逼近70美元，因為美國人口最多的四大州德州已解封，佛羅里達州及紐約州最近也解封，剩下加州將在6月解封，美國民眾夏季出遊對原油及汽油的需求將出現報復性的成長。

歐盟計劃，打了疫苗的民眾邊境解封，英國也會跟進，數億歐美民眾的原油需求抵消印度疫情不利因素，這樣現象可說是史無前例。

對於油價的研判，可能給高盛講對了，高盛認為未來6個月全球原油需求將出現有史以來最大增幅，每日大增520萬桶，今年夏天油價將持續漲到80美元。如果是這樣，全球大宗商品漲價潮還有高峰，通膨將上升，對全球股市有關鍵作用，油價若漲到80美元，對塑化股的影響是什麼？

台塑(1301-TW)集團在台灣、美國有乙烯產能，為亞洲第一大，全球第六大石化廠，台塑集團獲利甜蜜點落在油價60～80美元，油價太低或太高，使台塑集團的產品利差縮小，台塑集團第一季大賺634億元，史上最強的第一季，已達去年全年獲利的87％。

台塑集團除台塑化6505外，其餘個股，如台塑、南亞(1303-TW)、台化(1326-TW)第一季EPS都超過2元，台塑2.35元最高，全年估7.5元，本益比15倍。當國際油價上看80美元，台塑的合理本益比至少上升到18倍，預料對二線塑化產生比價。

聯成(1313-TW)率先公告第一季財報EPS 0.99元，創15季新高，主力產品DOP在第二季漲勢加大，估上半年2.1元，全年上修至3元，目前價位的本益比低於10倍。生產EG的東聯(1710-TW)第一季EPS 0.64元，終止連五季虧損，週三股價大漲，二線塑化的合理本益比，在國際油價看漲情境下，上修至15倍。

萬寶投顧蔡明彰強調，週二美股的科技股重挫，蘋果跌3％，蘋果跌什麼？美國民眾疫情解封，多花時間及預算在出外旅遊、用餐購物，減少iPhone APP的消費，分析師下調蘋果本季服務營收成長，這是蘋果僅次於iPhone的第二大營收來源。

反觀美國民眾近50％表示，在未來的60天將添購新衣服，美國最大服飾品牌GAP今年來股價狂飆70％，績效遠勝科技股。

國內成衣大廠接單到手軟，年底前產能全部滿載，自己的產能不夠，還要外包產能，聚陽(1477-TW)公告4月營收年增逾100％，週三盤中漲停，連動上游原料廠集盛(1455-TW)漲停，集盛今年EPS估2元以上，創30年最佳成績。

過去一年，歐美民眾居家上班，遠距視訊，民眾只買上衣、不買褲子，快時尚品牌倒成一片，國內紡織業從上游原料到下游成衣，變成新冠疫情的海嘯第一排，災情不亞於旅遊業。

如今，數億最大消費力的歐美民眾疫情解封，傾巢而出將購買服飾，如此盛況史無前例。不要瞧不起這個夕陽產業，有可能變成5～6月台股最大黑馬。現在傳出繼上次2011年之後，首次服飾將漲價消息，因為上游原料棉花、化纖都在漲價，表示紡織業景氣回春力道空前強大。

過去一年投資人已看到遠距商機，對科技產品的旺盛需求，電子產品漲價及缺貨已經習以為常，對電子股的刺激力道現在已減弱了。

萬寶投顧蔡明彰強調，如今，疫情解封取而代之是航運運價、銅、石油、鋼鐵、食品、衣服的漲價，但投資人還沒有看清楚，全球數十億人在今年陸陸續續出來消費造成的影響。

相關傳產原物料的漲價爆發力尚未結束，於是近來股價漲多的激烈換手後，一旦像週三盤中的反彈，漲停的股票又是原物料原班人馬。鋼鐵的中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、第一銅(2009-TW)、新光鋼(2031-TW)、航運的台航(2617-TW)、四維航(5608-TW)，電纜的華新(1605-TW)、大亞(1609-TW)，橡膠的台橡(2103-TW)等，為什麼？就是今年疫情解封，將史無前例對生活用品的需求爆發，沒有人知道大宗商品會漲到什麼價位。

萬寶投顧蔡明彰強調，過去歷史法則未必適用，因而投資人在傳產原物料的獲利了結後，馬上追價買回，週三電子股普遍走弱。現在電子股有兩大風險，波段的買點還沒到，第一個風險是大宗商品大漲侵蝕電子業利潤。

矽晶圓環球晶(6488-TW)是整個晶片製造最上游，大家以為最不受原物料漲價增加成本，可是第一季財報EPS僅6.18元，創十三季新低，毛利率35.1％，季減、年減都1％，不是矽晶圓漲價嗎？怎麼會EPS、毛利率都衰退？原來環球晶依然不敵原物料及航運運價上漲吃掉利潤，週三環球晶打入跌停。

連環球晶都受原物料上漲之苦，晶圓代工的聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW)，封測的日月光投控(3711-TW)、記憶體製造的華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)、南亞科(2408-TW)當然有影響，週三這些股票全面下跌。

電子股的第二個風險，若大宗商品漲到通膨失控，聯準會必然收縮QE並且升息，對電子股有一定的負面影響。

週三電子股唯一亮點是顯卡，因為去年3月疫情以來，美國三輪紓困已4.8兆美元，加上拜登基礎建設的2.2兆美元及家庭計劃的1.8兆美元，一年之間共印鈔8.85兆美元，美元貨幣供給大增25％，比特幣今年供給才增加2％。

以太幣近來再創天價，挖礦的顯卡供不應求，曾對沖印鈔通膨的另一個投資管道，電子股第一季最大的驚喜不是面板，也不是晶圓代工，而是顯卡。華擎(3515-TW)、微星(2377-TW)單季EPS逾4元，撼訊(6150-TW)逾3元，估華碩(2357-TW)10元以上，技嘉(2376-TW)估2元以上，麗臺(2465-TW)估1元。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險