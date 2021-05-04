第三波疫情來襲 選電子還是傳產？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美國聯準會(Fed)出現鷹派聲音，市場擔心利率將會調高、美債殖利率攀升，美股上週五大跌，對利率敏感的科技股跌勢最重，費城半導體指數已經壓回到季線。此外，國內外第三波疫情來襲，導致台股5月第一個交易日就大跌了344點，賣壓甚至從電子蔓延至傳產，大盤長黑摜破5日及10日均線，短線技術指標出現整理修正訊號。5月報稅季賣壓提前湧現，但中線台股趨勢不變，估計5月行情是「先下後上」。

4月以來電子股走勢疲弱，與其說是五窮六絕淡季的壓力，不如說是漲多拉回。第二季包括晶圓代工、面板及DRAM報價皆向上，例如晶圓代工聯電(2303-TW)第二季財測、營收及毛利率都比第一季成長，就算法說會後法人一面倒看好的IC設計龍頭聯發科(2454-TW)也一樣大跌收場。聯電與聯發科皆出現利多不漲與基本面背離的情況。

面板股友達(2409-TW)公佈第一季EPS達1.2元，第二季面板價格持續看漲，上半年淡季EPS上看逾2元，這樣的財報不能說不好，股價竟然在今(3)日殺到跌停，利多無法反應就是股價修正的訊號。電子持股比重若過高應適度調降，並提高現金比重。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，等待行情落底才有錢撿便宜，電子這波修正無關基本面，主要是本益比的修正及清洗籌碼，市場大多數的人習慣操作電子，所以在手的電子持股比重也高。在電子走勢相對弱勢及資金流向傳產雙重壓力之下，電子籌碼早就浮動不安。

這次下跌把電子籌碼洗乾淨並不是壞事，傳產雖然也受電子大跌波及，但是籌碼相對穩定，這也是我在專欄中一直提醒讀者今年投資組合不能只有電子、還要有傳產的主要原因。而且我當時也估計，第二季法人為了拚績效將被迫追傳產，果真上週四(4/29)與今日，投信買超前10名清一色都是傳產股，而最強的還是航運。

全球第三波疫情來襲，導致缺工、缺櫃與缺船的狀況無法解除，貨櫃運價指數再創新高，若貨櫃三雄第一季單季EPS能如預期達到5~6元，第二季獲利可望更上一層樓，全年賺到1至2個股本就不難。因此就算股價已經大漲，但本益比還是只有個位數情況下，仍然吸引資金不斷湧入。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，1、2月我在專欄中推介的萬海(2615-TW)，也領先成為第一檔站上百元的航運股，不僅會帶動其他貨櫃輪的比價，也對所有傳產股有示範作用。

塑膠與化纖等原物料的股票，具有低基期、低本益比的優勢，例如塑化股華夏(1305-TW)及國喬(1312-TW)產品主要產品分別為PVC與SM，今年以來報價都維持高檔，估計華夏今年EPS上看4~5元，國喬獲利不輸華夏，股價卻落後華夏不少。

此外，最近台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)受惠太陽能需求復甦，推動EVA拉貨潮，估計台聚及亞聚今年EPS也有3~4元不等，最近股價大漲本益比也提升到10倍，而本益比目前僅個位數的國喬，顯得低估。

化纖股雖然具有低股價的優勢，但產品有漲價效應的是尼龍與棉花。力鵬(1447-TW)是國內尼龍大廠，去年第四季已領先由虧轉盈，今年第一季獲利可望擴大；而南紡(1440-TW)在手庫存量達到6個月以上，最近全球第二大棉花生產國印度疫情大爆發，光是4月確診人數就高達661萬人，占全球確診人數近三成，美國甚至建議印度鎖國，可見疫情嚴重程度。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，印度除了是棉花大國，同時也是全球原料藥的生產大國，去年以來部分原料藥供需已經出現明顯缺口，例如中化生(1762-TW)用於抗器官排斥的原料藥FK506目前供不應求，就是因為印度原料藥受到疫情影響造成大缺貨，中化生現在擴大產能搶單，有機會因為因為疫情持續獲得轉單，生產原料藥的神隆(1789-TW)及松瑞藥(4167-TW)也逆勢收紅，醫藥股後勢值得留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險