鋼鐵VS航運 下一個獲利爆發的是誰

撰文／王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國聯準會(Fed)一如預期，維持利率不變，美元應聲走弱，新台幣走強，資金持續湧入台股，4月29日大盤再創新高價17,709點，成交量5,408億元，也創下史上第二大。

雖然指數開高走低，個股也跌多漲少，但指數仍創高就是多頭，而且類股維持良性的輪動，行情還是偏多震盪。4月台股大漲1,135點，去年11月以來月線已經連六紅，進入5月後，大盤或能再創高，但個股的走勢恐怕會更加的震盪。

除了當沖量導致短線籌碼快進快出，個股震幅擴大之外，第一季財報將在5月中公佈完畢，而往年股市在5月報稅季時，也會有獲利賣壓的調節，所以選股更應該以基本面為主。

萬寶投顧王榮旭表示，最近不少十幾元、二十幾元的銅板股大漲，這裡面有不少去年虧損，即使今年業績好轉，也大概只能拼由虧轉盈。對照十幾元、二十幾元的股價，其實本益比還是太高，這種無基之彈，來得快，去得也快，手腳慢的，很容易就會受傷。

反觀航運及鋼鐵走勢穩健，漲一段之後，稍作整理又再往上創高，例如貨櫃輪的萬海(2615-TW)，2、3月拉回50元以下，回測季線，而現在股價又漲到90多元，當時市場一面倒，以為貨櫃輪已經漲完，但是我看法剛好相反。

萬寶投顧王榮旭表示，當時，我在專欄中分析，看好貨櫃輪跌回季線是人棄我取的機會，因為貨櫃運價大漲，將使得貨櫃三雄獲利比去年大增，當時我推薦萬海，這波股價真的就從50元以下季線附近，漲到4月22日最高98.2元，幾乎又翻倍，即便股價已經大漲，但是只要沿著5日線盤堅，行情都還是沒有結束，第一季淡季並沒有辦法解決塞港、缺船、缺櫃的問題，後續進入旺季，供不應求只會更加嚴重。

這個禮拜稍早，全球第一大航商就調高了財測，接近一倍，全年獲利將達到百億美元之譜，國內貨櫃三雄今年EPS都有挑戰20元的實力，但現在還沒有任何一檔股價破百，本益比只有5倍不到。

與其亂買一些本益比高到無法估算的銅板股，資金終究還是回來買有獲利數字的績優股，這也是鋼鐵股一直漲不完的原因。中鋼(2002-TW)4月大漲了51％，超級大象也能跳舞，真的是史無前例，鐵礦砂價格創下歷史新高，載運鐵礦砂的散裝輪指數也創11年來新高，原料漲價，鋼價就易漲難跌。

第一季中鋼單季稅前EPS達0.83元，而去年中鋼全年稅前EPS才0.175元，一季就比去年全年獲利多出好幾倍，今年全年EPS上看3元，股價漲到40元，本益比仍然只有13倍，難怪還是有人願意買單。

萬寶投顧王榮旭表示，我在3月專欄看好的中鴻(2014-TW)擁有中鋼產能支援，是鋼價上漲的主要受惠者，當時中鴻股價才18元，我認為本益比實在太低了，而且今年EPS中鴻贏過中鋼，股價卻比中鋼還低，中鴻我評估是太過委屈，果真4月中鴻一口氣就大漲了118％，4月底收盤也以42.6元，高過了中鋼的39.3元，而6月盤價估計再調漲，只要產品能夠持續漲價，利多也能反映，行情就還有高點。

萬寶投顧王榮旭表示，航運及鋼鐵4月大漲之後，5月留意塑化股，第一季五大泛用樹脂的報價走高，像PVC、SM、EVA都淡季不淡，估計二線塑化股的台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、台達化(1309-TW)、華夏(1305-TW)第一季財報將會繳出好成績。

進入第二季之後，PVC報價再創高，SM也連漲4個禮拜，4月大漲接近15％，而歲修及庫存處於低檔的情況下，5月SM可望延續之前的狀態，主力產品為SM的國喬(1312-TW)，去年EPS達到4.5元，估計今年EPS上看5元以上，本益比偏低。

而亞聚有7成營收佔比來自EVA，EVA第一季也是淡季不淡，拉貨潮帶動第二季之後的業績，估計全年EPS上看3.3～4元，本益比也大概只有10倍。

台聚持有亞聚、華夏、台達化的股權，受惠旗下各公司今年獲利爆發，今年EPS也上看3～3.5元，最近已經帶頭往上衝。

而夏季是用油的旺季，塑化行情欲小不易，二線塑化具有低本益比的優勢，可望繼航運、鋼鐵之後，接棒成為主流。

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