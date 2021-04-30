蘋果財報佳 相關個股可望重啟漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，繼美股道瓊創歷史新高後，那斯達克指數最近也亦步亦趨墊高，距歷史高點只差臨門一腳，顯見資金在傳產大漲之後漸漸回籠電子，預先卡位意味濃厚，而特斯拉(Tesla)、谷哥Google的母公司字母控股(Alphabet)公佈的上一季財報亮眼，接下來包括蘋果、微軟、超微、臉書等科技巨擘也將陸續公布財報，市場預期繳出漂亮成績單，可望成為那斯達克再創新高的那個臨門一腳。

而台灣企業方面最近法說也是喜訊不斷，聯發科(2454-TW)第一季單季稅後淨利創歷史新高，達257.77億元，年成長344.1％，每股淨利16.21元，預期第二季營收還會再成長10～18％、全年營收年成長40％以上，全年平均毛利率則上修至44～46％。

晶圓代工的聯電(2303-TW)公佈第一季毛利率26.5％，攀近6年新高，營益率16.2％，寫下近10年新高，單季稅後純益104.28億元，年增372％，每股純益0.85元，展望後市成熟製程需求依然強勁，聯電在所有產能產線滿載情況下，將預收客戶訂金來擴充產能，未來3年在南科投資金額將達1,500億元，比原先宣布的15億美元超出3倍多；而封測廠日月光(3711-TW)第一季毛利率也上衝至18.4％，創歷史新高，稅後純益85.65億元，年增120％，每股稅後純益1.99元。

亮眼的成績不但推升這些個股股價登上歷史新高，同時也有助於台股進一步上攻，尤其台灣的景氣持續向上，最新3月景氣報告，台灣再亮第二個紅燈，3月景氣領先指標連續11個月上揚，累計升幅達9.15％，顯示景氣擴張力道十分強勁，在底氣厚實的基本面支撐下，連一般民眾都強烈感受到股市的多頭，因為在4月消費者信心指數(CCI)六項指標調查裏頭就屬「未來半年投資股票時機」的升幅最高，月增4.4點，達56.9點，是14個月來的新高點。

在台股創新高的此刻，除了資金逐步靠攏電子，從週三(4/28)漲幅前100名排行中可以發現，高達86％是50元以下的銅板股，顯見低價的股票也是資金熱衷追逐的焦點。4/22為大家推薦的佰鴻(3031-TW)短短3個交易日，股價就從19.2元漲到波段高點22.9元，漲幅20％；4/13分享的南紡(1440-TW)股價也從23.05元漲至28.8元，漲幅接近30％；而4/19分享的IC設計矽創(8016-TW)股價更是從245.5元漲到340元的歷史新高，大漲94.5元，漲幅40％；本週二(4/27)才剛剛分享的聯發科(2454-TW)，週四拉至漲停作收1,185元，現漲一成以上。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來在5/15以前，所有第一季財報都將公佈完畢，低基期的股票搭配財報或漲價題材都可望有落後補漲效應，就像面板雙虎強漲後，彩晶(6116-TW)3月底才開始發動急起直追，未來我仍將持續為大家關注優質潛力股，希望幫助大家能夠賺指數也賺到紅包。

揚智(3041-TW)看好機上盒、智能家電以及AIOT等三大產品市占率提升，目前訂單狀況樂觀，反映供應鏈成本提高，自第二季起調漲價格，預估揚智今年營收可望力拚年增兩位數，今股價反映轉機題材。揚智在新產品智能家電、AIoT等，今年貢獻營收比重也可望拉升至1成，同頻器自去年第三季出貨，至今累計出貨超過100萬顆，主要是搭配遠距離影音，今年成長力道也相當不錯。

凌陽(2401-TW)車用資通訊娛樂系統受惠於日系車用音響客戶拉貨動能強勁，交期至少已經放眼到下半年，部分產品線更已經排到年底，顯示車用市場需求旺盛。凌陽集團亦有兩家掛牌子公司凌通及凌陽創新，在兩家子公司業績持續高速成長的動能，凌陽將可望受惠其中，推動業績持續衝刺；由於宅經濟需求續旺情況下，凌陽2021年第二季合併營收將可望持續翻倍成長，將讓凌陽業績同步看增。

超豐(2441-TW)因應原物料上漲，近期啟動封裝報價調漲，漲幅10％～30％，後續客戶訂單還將續漲，部分測試訂單也開始漲價；打線封裝供不應求，今年以來已添購200多台新機台，在設備交期延長及需求強勁下，產能吃緊情況將一路旺到年底；今年將興建頭份二廠及WT二廠，預計都在明年6月前完工；3月營收15.7億元，月增25.89％，年增33.41％，累計前3月營收42.16億元，年增28.81％；擬配發3.1元現金股利。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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