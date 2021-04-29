蔡明彰觀點：印度疫情全面失控 紡織股成意外黑馬

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，目前主要全球股市都處於階段性高檔，適逢發佈第一季財報，由於市場焦點仍在科技股，特斯拉、蘋果的財報牽動台股相關電子股。

不過，特斯拉去年已狂漲7倍，每天都有特斯拉及馬斯克的新聞，表示太多人手上有股票，當特斯拉公佈不錯的第一季財報，明眼的人就看出特斯拉賣電動車，不如進出比特幣賺得多，股價重挫。

同樣，蘋果將發佈財報，也會優於預期，但不代表股價會大漲，台廠蘋果供應鏈恐平靜應對，因為蘋果去年股價已大漲80％了，第二季通常是iPhone清庫存的淡季，缺乏強力題材。

美國最新規定，打了疫苗的人在戶外不必戴口罩，表示美國民眾開始在外面購物消費了，這時候民眾最大需求不是手機，而是戶外的生活用品，知名布希鞋大廠卡駱馳(Crocs)發佈第一季財報，遠優於市場預期，營收及獲利都創記錄，不僅如此，對第二季展望，營收將大幅成長60～70％，高於市場預估的40％，股價大漲15％，刷新天價。

卡洛馳是傳產股，拜疫情解封所賜，今年營運一飛沖天，這種股票不是過去法人及散戶鎖定的熱門股，籌碼反而安定，股價容易大漲，卡洛馳的布希鞋熱賣，將拉動塑化原料EVA報價及需求，台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)最受惠。

EVA主要有兩大用途，包含鞋材及太陽能封裝，去年第四季以來太陽能封裝需求旺，台聚去年EPS 2.25元，較前年成長89％，但今年第一季鞋材需求也好轉，第二季更是出貨旺季，估計台聚今年EPS上修至3元以上，目前EVA報價每噸2,000美元以上，原料乙烯成本1,000美元，產品利差可觀。

台聚集團為國內僅次於台塑(1301-TW)集團的第二大石化集團，但規模及獲利仍落後台塑集團，主要差別是台聚集團沒有自己最上游原料乙烯的產能，仰賴中油提供，但過去20年大型石化廠的擴廠計劃都失敗，台聚集團不得不赴大陸古雷投資，經歷10年，終於今年8月古雷石化區將開出乙烯產能，可望降低台聚集團的生產成本。

台聚集團包括了台聚、亞聚、台達化(1309-TW)、華夏(1305-TW)等，台聚透過持股100％的子公司轉投資持有華夏24.2％、亞聚32.4％、台達化36.7％，今年各家公司獲利大成長，最後又回歸台聚，因而台聚今年來股價大漲67％，領先其他集團各公司。

古雷投資案的台灣廠商，以台聚集團持股35％最大，當然股價先行反映，但還有聯華集團、和桐集團，未來也會享有乙烯產能降低成本的好處，和桐(1714-TW)低價且漲幅落後，週三攻上漲停，開始有轉強現象。聯華集團旗下的塑化原料廠是聯成(1313-TW)，主要生產DOP及PVC，今年報價都看漲，歐美疫情逐步解封，對大宗商品需求增加，但供給原物料的新興國家，卻出現印度疫情全面失控的黑天鵝。

印度連續6日30萬例確診，成全世界最嚴重國家。世衛組織說，印度實際病例及死亡人數是官方數字的20～30倍，估計印度高達15％確診，德里更達30％，不堪負荷，印度醫療機構即將崩潰。印度人口13億人，世界第二多，GDP為全球第七大國家，4月來印度股市已下跌4％，為亞股表現最弱，印度也是農業製造大國，4月疫情失控惡化，印度5～6月的黑天鵝效應將影響全世界。

印度是全世界第二大棉花生產國，產量佔全球24％，正常情況下，4月底開始全面播種，但疫情使勞動力短缺及棉農種植意願降低，國際棉花期貨現在蠢蠢欲動，美國棉花週二大漲2.4％，每磅91美分。

世界銀行預測，另一產棉大國巴基斯坦今年產量下滑34％，全球產量將減少8％，但今年第一季棉花價格飆升16％，第二季再反映印度疫情，恐再大漲，但歐美疫情對紡織服飾需求大增，棉花報價看漲，中國棉紗期貨已在3月上旬刷新歷史天價，大陸棉紗廠近來股價都在大漲，台灣最大棉紗廠南紡(1440-TW)產能滿載，接單至第二季底，並且有6個月的低價庫存，庫存利益將反映在第二季財報。

另外，大東(1441-TW)、東和(1414-TW)低價的棉紡廠週三攻上漲停，顯然已在反映印度黑天鵝事件，印度也是僅次於中國的第二大紡織生產國，印度疫情失控，不少國際訂單轉至中國及東南亞生產，台廠成衣三雄儒鴻(1476-TW)、聚陽(1477-TW)、冠星-KY(4439-TW)接單到年底，日前儒鴻刷新天價555元，暗示被外界視為夕陽產業的紡織股，今年要成為台股意外黑馬了。

受到疫情的供給短缺，紡織產業現在最缺的是上游原料，棉花漲太凶，對化纖有替代需求，化纖四大原料PTA、EG、AN、CPL都在大漲，PTA的遠東新(1402-TW)、EG的東聯(1710-TW)、中纖(1718-TW)，AN、CPL的中石化(1314-TW)近來股價都有了熱身跡象。

另外，尼龍粒的力鵬(1447-TW)、集盛(1455-TW)，瓶用聚酯粒的新纖(1409-TW)，加工絲的力麗(1444-TW)、聯發(1459-TW)等紡織上游原料廠股價也動起來。

由於去年4月是疫情最嚴重，也是紡織股營收的谷底，低基期因素，今年4月營收將出現年增率逾100％的現象，紡織原料股的股價比航運、鋼鐵低，但景氣後勁更強，紡織原料股今年來股價漲幅最領先的是南紡、集盛、新纖三檔，漲幅領先的強勢股通常暗示基本面最好，可作為操作紡織原料股的指標。

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