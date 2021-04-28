資金回歸半導體 封測族群最低估

【撰文／黃清照】

最強台股就在2021年，去年上半年疫情重創全球，台灣堅守防疫，成為世界楷模，下半年經濟復甦，台股創歷史新高，今年第一季台股萬七又創下新紀錄，除了政策面、產業面好之外，匯率也是極大的影響因素之一。

去年開始外資不斷放空台股，外資前年現貨買超最高倒33688億元，去年6月僅剩26962億元，11~1月外資罕見買超，加權指數被拉升到萬四水準，這也多虧台積電護國神山，外資年前年後又加劇賣超，至今庫存又更低了，來倒24967億元，但是指數創下17572的新高，並且4/22 6400億的大量長黑只用短短兩天就突破，史上超強台股行情開再度發車，很多人開始不重視選股，沒有獲利的投機妖股天天漲停，新股民認為投資很簡單，等到漲多拉回時又要哇哇叫，所以我認為指數高檔，選股更該謹慎，選股比選市更為重要。

半導體是去年到今年最夯的族群之一，因8吋晶圓廠的供不應求，使得28nm代工費漲價，連帶影響半導體上中下游的供給與需求。首先，IC設計在遇到飛騰事件前，可說是所向披靡、空軍殺手，這波傳產退潮後，資金又將再度回到半導體族群中，首先聯發科已經站穩千元，股后矽力-KY整理近尾聲，聯詠Q1賺9.66元創下新高，中價位IC設計也有許多後起之秀，包括先前我推薦的矽創、聯陽、偉詮電表現依然強勁，低價位的IC設計投機性質濃厚，MOSFET、MCU都有獲利保護，股價欲小不易；封測族群的龍頭老大日月光控股(3711)將在28日招開法說會，公布今年首季財報及展望，在封測價格調漲的情況下，首季毛利率表現有機會比去年同期還高，甚至改寫新高，法人看好公司營運表現，日月光4/26股價創下波段新高，也是與矽品合併後的新高，這將帶動封測股的比價行情。