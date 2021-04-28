傳產股狂歡 誰接棒？

【撰文／王榮旭】

大盤站穩萬七後不斷創高，電子、傳產、金融輪流表態，先前我看好金融股將成為本波推升指數的要角，不外乎金融股今年基本面相當強，擁有低本益比、低股價淨值比、高殖利率的特性，其中壽險股獲利亮眼，在全球指數創高下，持有的國內外有價證券投資利得，以及受惠台幣升值下得不動產潛在處分利益，富邦金(2881)目前淨值達66.33元，今年 Q1獲利4.89元，股價衝到64.3元將挑戰2015年高點69元，國泰金(2882)淨值60.74元，Q1獲利4.32元緊追在後，股價落後富邦金，其中中壽(2823)股價更低估，今年Q1賺2.08元，且每股淨值高達37.97元，但股價只有20.65元；證券股受惠台股交易量放大，龍頭股元大金(2885) Q1獲利0.78元，旗下元大證券3月大賺30億，股價緩步墊高衝到26.65元，宏遠證(6015)股性較為活潑，今年Q1獲利0.93元也衝到23.3元，同時擁有「金控、壽險、證券」的開發金(2883)值得留意，今年Q1獲利0.66元，光是第一季就快追上去年全年獲利0.87元，股價只有13.5元，全年獲利預估可達1~1.5元，以目前股價來看本益比仍低。

原物料受惠漲價及需求暢旺

傳產原物料大漲也是因為今年獲利爆發，鋼鐵股中鴻(2014)受惠原料鐵礦砂價格持續飆高，加上BDI指數持續上升，以及中美兩大國對於基礎建設推動，今年鋼鐵需求將持續旺。中國推動「碳中和」政策，許多當地鋼鐵廠因排放二氧化碳不符合標準遭要求減產，未來鋼鐵業供給將大幅下滑，原料加上運價上漲，面對鋼鐵需求上升，中國鋼鐵廠還減產下，估計下半年鋼鐵價格將易漲難跌，中鴻Q1財報好，5、6月鋼價亦調漲，全年獲利挑戰3.5元，即使我推介後已經大漲翻倍，行情還是欲罷不能，塑化股PVC與SM報價續漲，華夏(1305) Q1 EPS約1.5元，全年EPS預估5元以上，本益比仍不到10倍，國喬(1312) Q1獲利和華夏相當，股價更低估只有32.1元，今年獲利看好可達5元水準，整體本益比仍相對低，只要跌就有資金承接。