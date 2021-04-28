IC設計回神 誰是首選？

【撰文／王榮旭】

台股大盤維持強勢，Q1大漲1700點後，進入Q4不到一個月又漲逾千點，4/22成交量爆出歷史天量6523億，每日盤面熱度維持4000~5000億之間，但大部分成交量都是當沖量，當沖量一多難免短線震盪大，也因當沖多大家實際操作獲利並不多，今天賣出明天看到利多又追進去買股票，往上追價意願高才能造就此波的行情。大盤量能推升上去，不僅傳產股、金融股沒有熄火，電子股加入反而助漲加權指數，聯發科、日月光、聯電接連大漲，1433期我推介看好當時股價約54元聯電，將有機會挑戰前高59.4元，當時分析聯電Q1營收季增率近5%優於台積電，加上聯電的訂價彈性比較高，看好Q2代工價格持續上漲帶動毛利上修，3月營收166.1億創下歷史新高，接下來營收也可望持續攀高，聯電晶圓代工市場地位屬全球第三大，受惠晶圓代工需求爆發程度僅次於三星及台積電、從技術分析來看，台積電4/26落底相對弱勢，散戶追買意願高，投信4月一路調節籌碼相對混亂，聯電整理姿態相對高，法說會前股價突破前高來到61.8元創20年新高。

聯發科創高帶動中小型IC設計反攻

IC設計股王聯發科(2454)股價創新高來到1090元，帶動其餘中小型IC設計股多頭反攻，今年IC設計圍繞缺貨漲價題材，MOSFET第二季缺貨報價，1432期推介的富鼎(8261)從60元漲到88元，波段大漲4成以上，目前產能滿載且二次調高報價，3月營收3.83億，Q2營收將逐月成長，去年全年獲利2.44元，看好今年獲利成長達4~5元，短線漲多進入整理。記憶體報價自去年底翻揚，今年利基型記憶體因產能轉移造成嚴重缺貨，第二季DRAM報價看好續漲，其中DDR 3漲幅更大，長期看好的晶豪科(3006)利基型記憶體市佔率高達75%，持有低價庫存的利差將陸續顯現，全年EPS估10~12元，前陣子IC設計漲多回檔修正，晶豪科的股價表現姿態相當高，不僅穩居所有均線之上，股價還創了波段新高來到168元，籌碼相當集中。