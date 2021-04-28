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三檔百元級的IC年潛力股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

儘管IC設計出現重複下單聲浪，但半導體市場搶貨潮仍未停歇，8吋晶圓代工廠聯電(2303)傳出新一輪漲價，甚至一路漲到至2022年，因聯電代工價格上揚，但台積電(2330)目前仍維持不動，只取消2022年的折讓優惠，聯電的8吋代工價格已經超過台積電，更將因此驅動新一輪晶片廠漲價潮，聯電股價創下20年新高62.7元，由於晶圓代工出現結構性的轉變，上游的IC設業者也因應成本的提高，漲價轉嫁給客戶，最明顯的就是面板驅動IC，聯詠Q1 EPS 9.66元，天鈺單月EPS更是三級跳，3月EPS跳升到2.25元，群聯(8299)因為控制IC大缺，也進入新一波漲價，因此今年有拿到產能的IC設計股，都會是大飆股，有三檔拿到晶圓代工廠能的IC股，還在百元之下，未來非常有機會晉身百元等級。

偉詮電拿到台積電產能 打入蘋果快充

由於5G手機功耗高於4G手機，品牌大廠除了加強節省功耗技術之外，另外便藉由快充技術讓裝置充電時間大幅縮短，以提升使用者體驗，當前舉凡蘋果、三星、OPPO及Vivo等品牌手機大廠都在其下機種全面導入快充技術，而蘋果在iPhone 12停止附贈充電器，中國手機品牌廠也跟進，這使USB-PD晶片需求大幅增溫，但是在晶圓代工產能有限下，USB-PD晶片成為各家手機品牌大廠爭搶的新寵兒。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1435期】

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