美財報周 台系相關廠樂觀向前衝？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，週一(4/26)股匯雙雙發威，新台幣收盤正式突破28元關卡，收在27.959元，創24年來新高；而台股在驚驚漲的格局中，再度創下歷史新高，並留下一個漂亮的多方缺口，盤中晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)聯袂拉抬，聯發科(2454-TW)股價也順勢奔上新高1,100元。

除了電子股，傳產、金融表現也不俗，航海王仍傲視群雄，在陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)帶頭下，多檔亮燈漲停，金融股開發金(2883-TW)、宏遠證(6015-TW)、福邦證(6026-TW)等也大漲，台股百花齊放，一片欣欣向榮。

歷經傳產大噴漲之後，資金慢慢向電子股靠攏，電子股的成交比重已經拉升近60％，近期法說題材者已開始反應利多，像4/28召開法說的聯電，週一股價先狂漲8.42％，收在最高61.8元，寫下20年來新高價位；4/29友達法說，預期第一季面板漲價推升獲利，第二季報價仍續大漲，4、5月面板價格單月漲幅估達5～8％，因此單季營收有機會重返千億元大關，友達股價剛創波段新高，拉回後有機會再續攻高點。

而美國科技股方面也有亮點，本週多家科技巨擘將陸續公布財報，4/26由特斯拉打頭陣，緊接著微軟、Google母公司Alphabet、超微、蘋果、臉書、高通、亞馬遜等指標性企業，也將接棒公布營運狀況。從最近股價表現來看，亞馬遜股價歷經2個月低迷，已重返3,300美元，亞馬遜國際市場營收成長已翻轉超越美國本土營收，且美國電商滲透率也才20％，還有很大成長空間，相關概念股包括做電子標籤的晶宏(3141-TW)、鈺創(5351-TW)、元太(8069-TW)，資料中心的智邦(2345-TW)，智慧音箱廠新唐(4919-TW)、微機電麥克風(MEMS Mic)大廠鈺太(6679-TW)等都可以留意。

另外，蘋果方面，市場預估即將公布的營收將年增31.6％，至767億美元，EPS年增53％，至0.98美元，iPhone、Mac、iPad等各項產品營收也都預估成長，而蘋果近日又推出春季新品，相關供應鏈包括晶圓代工台積電、鏡頭廠大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、ABF載板欣興(3037-TW)、背光模組廠瑞儀(6176-TW)、驅動IC廠聯詠(3034-TW)、電源供應器台達電(2308-TW)等都可望在第二季開始出現拉貨潮。

萬寶投顧陳子榕指出，4/13我就為大家推薦鈺太(6679-TW)，當時股價才281元，週一創歷史新高，大漲49.5元，漲幅約20％；另外，上週4/23才推薦的百和興業-KY(8404-TW)週一也是站上漲停板49.85元，現賺10％；4/8推薦的聯電股價也是從51.5元漲到61.8元，上漲10.3元，漲幅20％；3/26推薦的聯發科，當時股價才930元，現在已經創新高至1,100元了，漲幅也是近20％，而隨著聯發科業績逐日增溫，股價後市依然大有可期。

聯發科(2454-TW)第一季營收1,080.33億元，優於原訂964億至1,041億元目標，季增12.06％，年增77.5％，創單季新高；外資看好聯發科第一季毛利率成長至44％，第二季挑戰45％，EPS上修至53元，目標價1,500元，明、後年EPS上看56元、61元；第二季5G手機、 WiFi、特殊專用晶片（ASIC）、遊戲機晶片拉貨力道續強，估營收再攻頂，季增12～13％；高通產能受限，OPPO、Vivo旗艦手機將擴大導入聯發科高階產品，聯發科今年營收可望逐季成長；年底推出新世代5G晶片天璣2000，採雙產品模式，同步搶攻高階毫米波及低階Sub-6市場，為明年上半年主要利器。

中探針(6217-TW)3月營收2.28億元，月增21.27％，年增21.08％，前3月累計營收6.81億元，年增45.96％；受惠全球車市復甦，以及美國政府擴大電動車補助市場，營運成長看旺；擬發放1.05元現金股利。

和大(1536-TW)3月營收5.42億元，月增28.69％，年增23.19％；第一季合併營收為15.73億元，年增11.72％，創3年來同期新高；全球車市增溫拉貨，新舊客戶訂單陸續確定，嘉義三廠將投產，預計先啟動4條自動化AI智能產線，樂觀看待新訂單挹注；和大為全球電動車減速機構最大供應商，供應機電系統占全球25％以上，具領先地位，隨汽車產業加速發展，營運持續看俏。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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