這波大宗商品史無前例上漲 原物料飆股EPS不斷上修

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，這波大宗商品的大漲沒有最高，只有更高，主要原因是新冠疫情的影響超越市場的經驗及認知。

目前各國施打疫苗，但處於不同階段，歐美進度最快，美國估計5月接種率達50％，歐元區7月初也可達50％。接種率50％之後，歐美民眾展開經濟重啓的報復性消費，造成民眾消費、固定投資強勁擴張，加上政府支出的加大，當然對最上游的原物料產生史無前例的旺盛需求，可是大宗商品的供給都是新興國家居多，目前施打疫苗進度落後，以至於供給遠遠跟不上需求，大宗商品價格不斷上漲。

就以刷新10年高點的鐵礦石為例，目前航運報價幾乎是過去5年的平均3倍，按照市場的經驗法則已來到天花板，航運股價過熱，該反轉做頭了，但是疫情使運能的瓶頸難以短期內改善。

澳洲嚴格防疫，規定所有其他地區的商船，禁止停靠澳洲所有港口，需隔離14天，並且所有人員採檢陰性才能進入澳洲港口作業，難怪全球鐵礦石會飆上每噸180美元的10年新高。

鐵礦石是所有鋼鐵最上游原料，目前鐵礦石價位使今年鋼鐵報價每噸增加30～60美元的成本。再來，根據世界鋼鐵協會預測，今年剛性需求，全球鋼鐵需求由原估成長4.1％上修至5.8％，但明年需求成長放緩至2.7％，這表示全球鋼鐵股在產品報價上漲，股價漲在今年，明年即使再漲，但幅度不大了。中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)為首的鋼鐵股今年大漲，多數人認為漲幅已大，滿足了，殊不知鋼鐵的大漲才開始而已。

美國拜登總統召開的全球氣候峰會，美國宣佈2030年減排5成，但習近平領先美國推動碳中和目標，由於鋼鐵碳排量佔中國各產業之首，今年起中國鋼鐵產量將大減30％，而中國鋼鐵產量佔全球一半，全世界鋼鐵今年恐一直漲到年底，而不是大家認為，鋼價只漲到上半年。

講到鋼鐵的需求，中國基礎建設是一大因素，因為兩會在第一季召開，第二季往往是基建投資明顯發動的階段，目前中國基建投資每年19兆人民幣，季節性需求對全球鋼價欲小不易。

萬寶投顧蔡明彰強調，什麼股票最難掌握？景氣循環股的EPS通常測不準。

去年11月疫苗研發成功的時候，面板友達(2409-TW)起漲點11元，市場估2021年EPS 1.5元，本益比7倍，是很好的進場時機，漲到今年2月20元的時候，已經波段大漲8成，因面板報價上漲，市場估第一季EPS 1元，全年EPS上修至2.8元，本益比7倍仍是值得買進的個位數。

目前友達已飆至30元，今年來股價已大漲逾一倍，績效完勝成長股晶圓雙雄的聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW)，但4月面板報價還在漲，市場又估第二季EPS有1元水準，全年EPS再上修至3.5元，30元的本益比還是個位數，為何友達今年股價大漲逾一倍，但本益比仍是個位數，問題出在產品報價，毛利率仍看漲，所以股價停不下來。

中鴻的情況相同，原先市場估2021年EPS 1.5元，現在上修至3.5元，今年來股價已大漲146％，但本益比仍是個位數，中鴻主要產品是熱軋鋼材，是今年來漲幅最大的鋼鐵產品，用於汽車建築，經濟重啓的需求將超過過去歷史經驗，若中鴻5月調漲熱軋8.8％，6月再漲超過5％，則中鴻今年EPS將挑戰4元，再次上修獲利，將全面帶動鋼鐵股又大漲一波。

載送鐵礦石、木材、農產品的散裝輪，後勁很強，先看鐵礦石、木材、農產品都在改寫新高，散裝輪運價水漲船高，又目前全球海運的訂單總量，原油、天然氣、液化石油氣等船舶共佔49％，貨櫃輪佔16.7％，相對散裝輪僅佔5.6％，對照歷史均值24.2％，顯然未來散裝輪的訂單會上升，後勁更強，貨櫃輪的長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)週一全面亮燈漲停，市場已有期待第一季財報亮麗，並且上修2021年EPS。

但散裝輪的第一季財報因合約價漲幅落後現貨價，不至於太突出，但第二季開始反映散裝輪運價創10年高，未來幾季的獲利能力及毛利率急速攀升，週一裕民(2606-TW)、中航(2612-TW)、台航(2617-TW)也是漲停，市場只有少數的人是先知先覺，這波大宗產品的漲價，在漲幅及持續力道都可能超過2009～2011年那次，大宗商品漲勢方興未艾，而不是一般人認為的接近尾聲。

萬寶投顧蔡明彰強調，農產品不但創新高，第二季國際油價可望向上突破70美元，倫敦銅期貨將在今年內漲破一萬美元，通常大宗商品大漲到消費者採購的貨架產品漲價，需要6個月的時間落差，所以一般人目前沒有認知大宗商品大漲的嚴重性。

日前大陸央視深度報導能源、金屬、化工等大宗商品大漲後的現象，以塑化PVC為例，用於建築工業用的PVC價格已漲到10年新高，下游廠商的PVC庫存僅剩一週的銷售量，處於幾年來最低水位。原油上漲，拉動PVC價格，但有些下游廠商雖訂單增加3成，但結果營運虧損，出現做越多虧越多的現象，主因PVC漲太凶。

央視這篇報導告訴投資人，這波大宗商品大漲只有上游原料廠是贏家，下游是輸家，塑化、鋼鐵、水泥、玻璃、造紙行業，所有的產業都是相同狀況，台廠PVC有台塑(1301-TW)、華夏(1305-TW)，但也有不為人知的聯成(1313-TW)，聯成62％營收來自於DOP，主要用於PVC生產的增加柔軟性，為全球最大DOP廠，農曆年後DOP大漲35％，漲幅居塑化原料之首，聯成也有在大陸生產PVC，佔營收17％，今年EPS上看2.5元，較去年1.6元，成長近6成。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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