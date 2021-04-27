電子VS.傳產VS.金融 如何挑出最會漲的股票

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股本週進入超級財報週，尤其科技股FAAMG更是市場關注焦點，估計將迎財報利多，4月FOMC也可望維持寬鬆貨幣的立場，有利美股盤堅向上。美股強台股就不會弱，而且在內資積極參與之下，台股強度更勝美股，市場預設的大盤高點不斷被突破，指數不斷創高，類股也良性輪動，就是多頭的特徵。

目前台股上市櫃合計日均量超過5000億，是史上空前大量，當沖與隔日沖是造成量爆大的原因之一，如此大量也反映市場資金實在很多。過去台股多頭行情總是由一個主流類股帶動，如今市場錢多到可以由多個主流類股輪流，或者是一起點火，今年選股早就該跳脫習慣做電子，不習慣做傳產金融的框架。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今年以來在專欄中推介的傳產股如中鴻(2014-TW)、萬海(2615-TW)後來都大漲翻倍，一點也不輸中小型股，今年的行情還打破了大牛股漲輸小型股的投資經驗。

今年元月面板股友達(2409-TW)、群創(3481-TW)拉回季線整理，當時友達最低13.5元，群創最低12.45元，我分析今年面板雙虎10幾元的股價，對比EPS的爆發力道，本益比實在是太低，拉回來反而出現中長線買點。而且點出群創股價長時間低於友達好幾元，是不合理的現象，後來群創、友達大漲到4月已經接近30元，群創股價甚至一度超越友達。

面板雙虎行情還欲罷不能，因為今年EPS估計有4~5元的水準，目前股價本益比還是個位數，所以只要急跌拉回就會有人願意承接，走勢呈現大漲小回的格局。

而今年晶圓雙雄聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW)一強一弱，4月以來至26日聯電大漲26%、台積電只漲3.9%，再次上演大象跳舞的戲碼，但是選聯電VS選台積電績效就差很多。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，聯電公布3月營收之後，在專欄中就分析看好聯電將強於台積電，聯電是全球僅次於三星、台積電的第三大晶圓代工廠，漲價動能強勁。台積電第二季毛利下修，聯電則可望上修，並調高全年獲利，本益比估計低於20倍，比台積電目前的25倍及世界先進的23倍低不少，這幾天外資方紛紛調高聯電評等，股價也領先創下波段新高。

另一個看好的族群是記憶體，也具有低本益比的優勢，例如模組廠十銓(4967-TW)第一季EPS 2.16元，單季就已經超越去年全年的EPS 2.06元，可見產品漲價的威力。

而最近市場炒起一波奇亞幣，不用顯示卡而改用SSD硬碟挖礦，帶動模組廠威剛(3260-TW)大漲，估且不計挖礦題材能增加多少獲利，光是產品漲價的效益今年EPS就上看10元，本益比11倍，所以即便現在股價已經大漲，還是有人願意追價。

記憶體控制IC廠群聯(8299-TW)與晶豪科(3006-TW)擁有大量相對低價庫存，

潛在利益將逐漸浮現，這也是為何IC設計最近一波大修正，而這兩檔股票不跌反漲的原因。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，大盤在歷史高檔找低本益比的股票法則，也適用在傳產與金融股。貨櫃三雄在2、3月拉回季線，相當時我在專欄中分析是人棄我取的機會，因為貨櫃輪運價去年下半年雖然已經大漲，但是塞港缺工嚴重，消費市場庫存也低，但消費復甦力道大幅成長，造成運價拉回有限。

在2、3月的時候，我估計萬海(2615-TW)本益比太低，當時股價就是45~46元，現在已翻倍大漲逼近90元；長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)也分別從30幾元漲到60~70元，跌破市場眼鏡。

雖然第一季EPS尚未公布，不過市場普遍預期貨櫃三雄單季都有挑戰5元的水準，重點是第一季可能是今年獲利最低的一季，原因是農曆年之後，季節性淡季並沒有讓貨櫃運價指數跌太多，反而從3月底到現在貨櫃運價指數連漲4周，再創歷史新高；5月歐洲線再調漲報價，第三季是貨櫃輪的旺季，可以想見全年獲利的爆發力，這就是為何資金一直湧入貨櫃輪的主要原因。

原物料鋼鐵股中鴻(2014-TW)、塑化股的華夏(1305-TW)及國喬(1312-TW)都是我長期推介的低本益比股票，這一波股價雖然已經大漲，但也沒有出現太大的回檔，主要還是本益比夠低。

另一方面，未來往金融股流入的機率越來越大了，因為金融股龍頭國泰金(2882-TW)及富邦金(2881-TW)這些以壽險為主的金控，持有大量的國內外股票投資部位與國內不動產，受惠台幣升值，資產價值水漲船高。

中壽(2823-TW)第一季EPS 2.08元，目前股價只有26.65元，還遠低於每股淨值37.9元，難怪持有中壽56%股份的開發金計劃增加持股至100%，預計明年6月就會達成目標。

開發金(2883-TW)第一季認列中壽權益法投資獲利，帶動第一季EPS達到0.66元，單季的獲利已經快追上全年EPS 0.87元，金融股類似這種本益比的潛力股還不少，值得大家留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險