台股全面大噴出 哪些個股仍具低基期吸引力？

【撰文／陳子榕】

萬寶投顧陳子榕指出，新台幣連續多日升值，直逼28元大關。自從台灣被指控涉嫌匯率操縱之後，央行開始變得謹慎，幸好上週美國財政部最新發布的匯率報告，沒有將台灣列入匯率操縱國，而是將台灣名列「加強觀察名單」，暫時拆解危機，但新台幣持續升值，出口商還是難免急得跳腳。事實上，央行選在這個時候放手除了考量制裁因素，另一方面應該也是對台灣景氣、出口強勢復甦充滿信心。

今年以來，所有對台灣經濟成長的預測全面性看好，而且不斷上修預測值，中華經濟研究院最新經濟展望預測台灣今年GDP達4.8％，將是10年多來最好的成績，國發會甚至認為有機會挑戰5％，而新加坡星展集團則已經將台灣今年GDP上修至5％。

有基之彈助長台股站上17,000點，週三(4/21)台股短暫拉回，結束連續四日的升勢，雖然資金有一些稍微回流電子股，但整體成交比重仍不足，尤其台積電(2330-TW)股價跌落季線，聯發科(2454-TW)也開高走低，權值股當中仍由傳產的航海王領航前行，航運股成交比重再拉升至15.58％。三類指數當中，唯有非電金指數獨領風騷上漲52.73點，漲幅0.32％，顯然市場目前對傳產族群依然情有獨鍾，在傳產以量滾量架構下，建議波段未出現巨量長黑前，持續關注，毋須預設高點，才能參與大波段行情。

反觀，電子股最新的消息就是蘋果新品正式發布，一口氣推出搭載蘋果自家M1晶片7種顏色的iMac、Apple TV，還有採用 Find My技術的AirTags，以及iPad系列產品，iPad Pro如外界預期12.9英吋採Mini LED螢幕，同時搭載5G上網功能。而比較出乎市場意料之外的則是推出紫色款iPhone 12，預計4/23開放預購，iMac預定4/30出貨，iPad則尚未公布日期。

蘋果股價和蘋概股都沒有激情，電子族群當中，就屬面板和矽晶圓表現比較亮眼，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)週三收盤漲逾8％、彩晶(6116-TW)則亮燈漲停。但是，大家對電子股也不用太過悲觀，外資週三買超前20名當中，有9檔是電子股，而官股券商更罕見地在台股高檔時大幅買超，4/20買超12.13億元、4/21再加碼買超41.32億元，買超前10名當中，就有7檔是電子股，第一名則是台積電，顯然官股券商是趁電子股低檔承接布局，因此電子族群表現仍有待觀察。

萬寶投顧陳子榕指出，4/6分享的裕民(2606-TW)股價再飆漲停板，從41.2元漲到68元，上漲26.8元，漲幅逾65％；3/8就為大家推薦的台玻(1802-TW)，股價從19.5元漲到7年來新高30.85元，漲幅58％；3/18推薦的金居(8358-TW)股價也是創歷史新高，從63元漲到88.3元，上漲25.3元，漲幅40％；4/16才推薦的創惟(6104-TW)股價也從71.4元漲至81.2元，漲幅13％，漲勢可望延續。建議大家在驚驚漲的行情中，除了把握進場時機點，有時也要多點耐性才能獲利多多。

佰鴻(3031-TW)3月營收1.35億元，月增85.21％，年增9.27％，前3月累計營收3.36億元，年增26.46％；擬配發現金股利0.8元，外資近期積極買進，股價創波段新高21.65元；6億元投資印度，市場預估為接單亞馬遜電視棒鋪路；持續客製化LED產品設計，拓展多元化產品封裝，像是各類Sensor封裝、臭氧偵測等運用，並切入航空、事務機、健康醫療等領域，期望提升毛利率；今年鎖定不可見光LED產品，占營收比重目標為55％。

環球晶(6488-TW)為矽晶圓龍頭廠，3月營收57.03億元，創歷史新高，首季營收148.05億元，也是近兩年單季新高，預期營收將逐季成長至下半年；目前全尺寸產品產能都已滿載，第二季訂單全接滿，最吃緊的12吋矽晶圓產品訂單更至年底，由於12吋供給量少、需求增，因此價格、獲利率相對較佳，環球晶也將透過出貨調整來提升整體ASP；估矽晶圓供給缺口下半年將擴大，有利價格調漲。

南緯(1467-TW)去年全年營收85.99億元，毛利率25.78％，年成長52％，EPS 0.72元，虧轉盈；前3月累計營收16.26億元，年增34.67％；受惠服飾消費景氣回溫，訂單動能大增，上半年業績可望兩位數成長；技術面轉強，短線指標呈多頭排列；棉花期貨價格近期再度走揚，加上新疆棉效應，紡織價格持續看俏。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股。